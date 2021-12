Auch in der kommenden Woche wird Epic Games wieder zwei Gratis Spiele auf seiner Plattform anbieten. Welche Spiele genau ihr nächste Woche abstauben könnt, verraten wir euch im Folgenden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Godfall: Challenger Edition

In Godfall müsst ihr es in einer Third-Person-Perspektive mit Horden von Feinden aufnehmen. Euch stehen dafür verschiedene Elementare Rüstungen- und Waffensets zur Verfügung, die euch ganz eigene spezielle Fähigkeiten verleihen.

Der erste Titel der nächstwöchigen Gratis-Spiel-Aktion von Epic Games ist bereits eine Hausnummer. Jedoch mit einem großen Aber. Vom 9. bis zum 16. Dezember 2021 steht Godfall: Challenger Edition im Epic Games Store zum freien Runterladen zur Verfügung. Der Fantasy-Action-Schnetzler war ursprünglich ein Starttitel für die PS5, wurde aber bald darauf auch für den PC geportet. Das Besondere an dieser Edition aber, es handelt sich nur um einen Herausforderungsmodus, denn ihr mit einem vorgefertigten, gestärkten Charakter beschreiten könnt. Ihr könnt also nur bestimmte Endgame Inhalte spielen. Für die (sehr stereotypische, aber auch cineastisch-bombastische) Kampagne müsst ihr extra blechen. Ein Schritt der genauso für die neusten Gratis PS Plus Spiele beschlossen wurde. Hierfür wird Godfall: Challenger Edition nämlich ebenfalls im Dezember für PS5 Spieler mit einem aktiven PS Plus Abo gratis erscheinen.

Prison Architect

Bei Prison Architect handelt es sich hingegen um ein vollwertiges und komplettes Hauptspiel. Im sehr süß animierten Aufbau-Strategiespiel müsst ihr versuchen ein möglichst gut laufendes Gefängnis aufzubauen und zu verwalten. In unserem haben wir bereits über Prison Architect berichtet. Die eher witzig gehaltene Gefängnissimulation bietet clevere Herausforderungen für die Taktiker unter euch und einen erstaunlich gut funktionierenden Mix aus Spaß am Spiel und Kritik am System.

Übrigens könnt ihr euch bis zum 09. Dezember noch die aktuellen, von uns bereits vorgestellten, Gratis Spiele von Epic Games holen.