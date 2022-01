Der Januar neigt sich dem Ende zu, der Februar steht vor der Tür. Es ist an der Zeit herauszufinden, was uns in dieser Woche auf der Xbox One und den Xbox Series X|S erwartet. Wir fassen euch die Titel von Next Week on Xbox zusammen.

Next Week on Xbox stellt euch gleich drei neue Spiele vor, die ab morgen für eure Konsole zu haben sind. Neben der Life is Strange Remastered Collection, sind auch die beiden Side Scroller Dyna Bomb und Webbed erhältlich. Der 2. Februar wird düster mit The Dead Tree of Ranchiuna und dem Dungeon Crawler The Sealed Ampoule. Im Anschluss darauf liefert 3. Februar gleich drei neue Spiele namens Dreamscaper, QUByte Classics – The Humans by PIKO und Ambition Record.

Zum Beginn des Wochenendes erwarten euch gleich 4 neue Titel. Neben Dying Light 2 Stay Human erscheinen am 4. Februar noch Drone Gladiator, Croc’s World Construction Kit 2 und Demon Hunter 5: Ascendence. Weitere Details zu den einzelnen Titeln findet ihr in der offiziellen Next Week on Xbox-Ankündigung.

Wenn ihr mehr zu Dying Light 2 und der Life is Strange Remastered Collection erfahren möchtet, könnt ihr in unseren Themenübersichten reinschauen. Um über weitere Veröffentlichungen auf dem Laufen zu bleiben, lohnt sich ein Blick in unsere Release-Liste.