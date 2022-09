Please enable JavaScript play-rounded-fill



Einem Twitch-Streamer ist etwas gelungen, von dem wohl viele in ihrer Kindheit geträumt haben. Sam „AceGamerSam“ Girard hat alle Spiele der N64-Konsole durchgespielt. Fünf Jahre hat der Streamer an dieser Challenge gesessen und wurde zu guter Letzt mit einer Auszeichnung belohnt.

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die die Sammelleidenschaft von Sam Girard teilen. Der in Québec lebende Kanadier besitzt, neben einer beachtlichen Sammlung anderer Titel, alle 296 N64-Spiele, die für die N64-Konsole in Nordamerika veröffentlicht worden sind.

Als seine Zuschauenden dies erfuhren, forderten sie ihn aus Gründen der Nostalgie dazu auf, die Spiele zu streamen. Im Frühjahr 2017 (Girard hatte etwa ein Jahr gestreamt) war dieses Projekt zu einer solch gewaltigen Größe angewachsen, dass er begann, es mit Kanalpunkten zu strukturieren. Je mehr Kanalpunkte Zusehende sammelten, desto „kultigere“ Titel durften sie sich wünschen.

So konnte der auf Twitch bekannte AceGamerSam die N64-Challenge in diesem Jahr erfolgreich mit dem Titel Super Mario 64 zu Ende führen.

Doch nach der beendeten Challenge ist vor der beendeten Challenge. Denn AceGamerSam hat sein Herz nicht nur an die N64-Konsole verloren. Er ist auch ein großer Fan von Sonic the Hedgehog. Deshalb lautet seine nächste Mission: Alle Spiele des blauen Igels spielen, die je auf einer Konsole erschienen sind. Laut seiner Recherche sind dies über 200 Titel. Diese gewaltige Zahl kommt unter anderem deshalb zusammen, weil es von vielen Spielen mehrere Remaster gibt. So wird er zum Beispiel das erste Sonic-Game über 15 bis 20 mal spielen müssen.

Eine gewaltige Herausforderung, doch für den 32-jährigen, der bereits seit seinem dritten Lebensjahr des blauen Igels ist, stellt dir kein Problem dar. Wie bereits das vorherige Projekt gezeigt hat, besittzt AceGamerSam vor allem eine Tugend, die ihm durch diese Challenge helfen wird: Geduld.

