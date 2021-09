Super Mario schaut auf eine lange Geschichte als Videospielheld zurück. Viele Gaming-Enthusiasten haben wahrscheinlich auch einen Großteil ihrer Kindheit mit dem weltberühmten Klempner verbracht. Um diesen Kultstatus zu würdigen, hat Nintendo Anfang des Jahres eine besondere Spiel-Edition für die Nintendo Switch veröffentlicht.



Super Mario 3D All-Stars war bis zum 30. März diesen Jahres noch im Nintendo eShop erhältlich. Jetzt gibt es nur noch die physische Version zu kaufen. Wir haben diese Zeitreise durch die Super Mario-Geschichte für euch getestet.

Inhalt von Super Mario 3D All-Stars

In Super Mario 3D All-Stars steckt ein Stück Spielgeschichte. Mit dieser Kollektion werden Super Mario 64 (1997), Super Mario Sunshine (2002) und Super Mario Galaxy (2007) in einer Box zusammengefasst. Jedes dieser zweifelsfrei fantastischen Spiele war zum Erscheinungszeitpunkt ein neuer Meilenstein in der Spielewelt, die Nostalgiker mit Freuden in Erinnerungen schwelgen lassen. Aber auch Neueinsteiger können sich auf eine fantastische Zeitreise gefasst machen.

Außerdem enthalten sind die jeweiligen Soundtracks zu den Spielen. Bei dieser Kollektion sticht vor allem Super Mario Galaxy heraus, dessen Soundtrack von einem echten Orchester eingespielt wurde. Hört doch selbst einfach mal rein… 🙂