Nachdem wir beim letzten Mal fleißig mit Kommafalter im Coworking waren, geht es nun in den Feierabend mit Caddi_Kann_Nix. Willkommen in der neusten Ausgabe zu Interview mit einem Streamer!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nach einem langen Arbeitstag sehnen sich viele von uns einfach nach etwas Entspannung – oder wie es die Streamerin in diesem Interview formuliert: „Kopp aus, Stream an“. Genau dafür steht das Format von Caddi_Kann_Nix. Wer bei ihr in den abendlichen Streams vorbei schaut, erlebt alles außer bierernstem, erfolgsorientiertem Gameplay. Stattdessen erwartet euch ein chaotisch-liebevolles Streaming-Erlebnis, das die Grenzen eines jeden Games ausreizt, bei dem Spontanität an erster Stelle steht. Der Begriff Failplay umschreibt ihren Spielstil am besten, zeigt aber auch, dass Caddi sich und den Kanal nicht allzu ernst nimmt. Wer gern über sich und mit anderen lacht, ist hier genau richtig.

Zeig uns mal einen richtigen Hasen… und vielleicht deine Zähne

Wenn Caddi nicht streamt, studiert sie in der schönen Elbstadt Dresden Zahnmedizin. Entsprechende Anekdoten aus ihrem Studium teilt sie nur allzu gern im Chat und nutzt einige Momente gern, um im herrlich ironischen Ton über Zahngesundheit aufzuklären.

Wer lange genug zusieht, kann sogar mit Kanalpunkten einen Medizini-Funfact einlösen… oder Wissenswertes zu einer weiteren Leidenschaft von Caddi erfragen: Dem Reiten. Caddi verbringt ihre Wochenenden gern hoch zu Pferde und nutzt diese Momente, um nach einer anstrengenden Uni-Woche den Kopf ausschalten zu können.

Doch auch andere Vierbeiner haben das Herz der Streamerin erobert: Die beiden Kaninchen Forrest Jump und Bunny Tyler. Die beiden Langohren hoppeln frei durch die Wohnung der Mecklenburgerin und erfreuen die Community mit ihrem frechen sowie immer hungrigen Verhalten.

Abseits der drolligen Fellnasen hegt Caddi noch eine weitere, eher düstere Leidenschaft: Vampire. Caddi ist nicht nur ein großer Fan von sämtlichen Vampirfilmen und – büchern. Auch die World of Darkness hat es ihr angetan. So sind bereits im Stream verschiedene Titel des Vampire: The Masquerade-Franchises angezockt worden. Wie viele andere Fans wartet auch Caddi sehnsüchtig auf den Release von Bloodlines 2. Doch auch für andere Titel mit den Blutsaugern im Fokus ist die Streamerin zu haben.

Caddi will zocken – und zwar vor allem….

Auch wenn Caddi angeblich nix kann, zockt sie trotzdem gern und viel. Vor allem Simulatoren wie Die Sims oder Aufbauspiele wie Planet Zoo haben es ihr angetan. Aber auch Survival-Games mit einer gehörigen Portion Spannung gehören zum Spielekatalog von Caddi_Kann_Nix. Wie oben bereits erwähnt, sind vor allem Titel mit Vampiren und Pferden gern gesehen. Aktuell kombiniert sie Düsteres mit Aufbau mit ihren Streams zu Cult of the Lamb.

Auch Gaming-Tipps der Community sind gern gesehen. Wichtig ist nur, dass nichts aus der First-Person-Perspektive gezockt wird. Caddi leidet nämlich schnell an Motion-Sickness.

Wenn sie zockt, spielt sie nicht für die Achievements oder um einen perfekten Run in einem Game hinzulegen. Sie will die Grenzen eines Spiels ausreizen, schauen was geht, wie viel Quatsch ein Game zulässt. Sie sagt selbst, dass sie „wie damals mit zwölf“ spielen möchte. Die alte Leier „Das macht man nicht!“ gibt’s bei ihr nicht. So führen oft spontane Einwürfe der Community oder Geistesblitze von Caddi selbst zu völlig neuen Wendungen im Spiel, bei denen selten ein Auge trocken bleibt.