Bandai Namco enthüllte am Wochenende einen neuen Gameplay-Trailer von One Piece Odyssey. In dem Video erkunden die Strohhut-Piraten die Insel Alabasta, wobei sie sich sowohl mit Freunden als auch mit Feinden auseinandersetzen.

Der Release von One Piece Odyssey liegt zwar noch einige Monate in der Zukunft, doch Bandai Namco lässt es sich nicht nehmen, euch etwas mehr Gameplay-Material des Titels zu präsentieren. Wie der Trailer zeigt, könnt ihr jederzeit zwischen verschiedenen Charakteren der Strohhut-Crew wechseln und so die mysteriöse Insel Waford erkunden, die sich im Königreich Alabasta befindet.

Jedes Crew-Mitglied besitzt einzigartige Gameplay-Mechaniken, sodass bestimmte Inselregionen wohl nur mit bestimmten Figuren betreten werden können. Der Trailer zeigt zum Beispiel, dass Chopper gut durch enge Räume passt. So könnt ihr auch Nebenmissionen mit den HeldInnen bestreiten.

In den rundenbasierten Kämpfen könnt ihr über eure Crew-Mitglieder verfügen und ihre jeweiligen Fähigkeiten einsetzen. Wie der Trailer erklärt, wird es ein Effektivitätssystem geben. Ihr müsst eure Angriffe also mit Bedacht wählen, damit sie gegen die unterschiedlichen Gegner wirksam sind. Damit einhergehend unterscheidet das Kampfsystem zwischen Nah- und Fernkämpfen, indem das Kampfgebiet in Zonen eingeteilt wird.

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für den PC und am 23. Januar 2023 für PlayStation und Xbox. Mehr Gameplay-Material liefert euch ein weiterer Trailer.