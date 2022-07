Am Wochenende fand die Anime Expo 2022 in Los Angeles statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung veröffentliche ILCA ein 18-minütiges Gameplay-Video von One Piece Odyssey.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer Animes liebt und sich in Los Angeles aufgehoben hat, kam am letzten Wochenende voll auf seine Kosten. Vom 1. Juli bis heute, dem 4. Juli, fand in Kalifornien die Anime Expo 2022 statt. Während dieser Veranstaltung veröffentlichten ILCA und Bandai Namco ein 18-minütiges Gameplay-Video von One Piece Odyssey.

Monkey D. Ruffy und die Strohhutpiraten geraten auf hoher See in einen Sturm, der die Helden zu einer mysteriösen Insel bringt. Dort sind sie voneinander getrennt und müssen sich nun durch ein unbekanntes Territorium voller gefährlicher Feinde kämpfen, um wieder zueinander zu finden.

In One Piece Odyssey spielt ihr nicht nur den quirligen Ruffy. Ihr könnt auch in die Rollen von Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook schlüpfen. Im weiteren Spielverlauf könnt ihr ihre Fähigkeiten aufleveln und sie zu noch gefährlicheren Gegnern in dem rundenbasierten Kampfsystem machen.

One Piece Odyssey soll im weiteren Jahresverlauf für PlayStation, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Mehr actionreiche Gruppendynamik erwartet euch in Gotham Knights.