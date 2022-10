Ein kurzer Auftritt am Ende des neusten DC-Films und ein kurzer Instagram-Post bestätigten die Hoffnungen von Millionen von Fans. Henry Cavill schlüpft wieder in den blauen Anzug und damit in seine Rolle als Superman. Fans dürfen auf künftige Filme mit dem Schauspieler hoffen.

Erst vor wenigen Tagen ist der neuste DC-Film Black Adam in den Kinos erschienen. Wer nach dem Abspann sitzen geblieben ist, durfte sich auf eine große Überraschung freuen: Henry Cavill zeigte sich als Superman vor der Kamera. Doch damit nicht genug. In einer kurzen Instagram-Nachricht wendete sich der Schauspieler an seine Fangemeinde und erklärte: „Ich möchte euch für eure Unterstützung und für eure Geduld danken. Ich verspreche euch, sie werden belohnt werden.“ Bei dem Bild im Instagram-Post und der Szene in Black Adam handle es sich nur um einen kleinen Ausschnitt dessen, was uns in der Zukunft erwarten werde. Wir dürfen also gespannt sein!

Wie Filmstars in einem Beitrag erklärt, hatte Black Adam-Star Dwayne Johnson lange für den Auftritt von Henry Cavill kämpfen müssen. Denn die mittlerweile abgestempelte Leistung von Warner Bros. hatte nicht mit dem Witcher-Star zusammen arbeiten wollen. Dank einer Neustrukturierung in der Führungsriege von Warner Bros. wurde Johnsons jahrelanges Bitten schließlich erhört und Cavill wurde erneut in seine Rolle als Superman gebeten. Dabei soll es sich um eine Entscheidung „in letzter Sekunde“ gehandelt haben.

Auch Supermans Zukunft scheint sich in den Comics interessant zu gestalten. Schließlich hat sich der Sohn von Clark Kent und Louis Lane in einer Ausgabe bereits als bisexuell geoutet. Lest mehr dazu hier.