Die Gaming-Industrie war schon immer gut darin, nicht nur die wildesten Fantasien umzusetzen. Aber auch in „wilden Preisen“ lagen Entwickler, Publisher und Hersteller schon immer gut im Rennen. Mit Blick auf die nahende Weihnachtssaison könnte es in diesem Jahr besonders schwer werden, dem Gamer eures Herzens eine Freude zu machen. Vielleicht macht es uns Gucci in diesem Jahr nochmal so leicht und verkauft Xbox Series X für 10.000 Euro?

Manche Promis und Großunternehmen haben den Hang zur Realität ein wenig verloren. Das aktuellste Beispiel dürfe wohl Elon Musk sein, der Twitter gerade als persönlichen Spielplatz benutzt. Wir ersparen euch dazu weitere Kommentare und hoffen einfach, dass ihr uns laut seufzen hört.

Ein weiteres Beispiel für diesen Realitätsverlust liegt fast genau ein Jahr in der Vergangenheit und zeigt uns, wie weit man das Spiel mit dem Gaming-Geschäft treiben kann. Gucci ging nämlich im letzten November eine Kooperation mit Xbox ein und verkaufte 100 Xbox Series X für 10.000 Euro. Was das besondere an den Konsolen war? Sie trugen das Gucci-Design.

Wir würden gern die neuen BesitzerInnen dieser Xbox Series X-Edition fragen: „Zockt ihr eigentlich mit euren Gucci-Konsolen oder stauben die gerade in eurer Vitrine ein?“ Ob man sich auf diesen luxuriösen Größenwahn in Zeiten von Chipmangel wirklich antun möchte, bleibt wohl einem selbst überlassen.

Wir sind gespannt, welche Unternehmen dieses Jahr mit einer wahnwitzigen Idee den Weihnachtstrubel anheizen wollen und halten euch dazu auf dem Laufenden. Weitere irre Preise haben wir in unserer Meldung zu PS VR2 für euch.