Die Fragerunde zu Starfield namens Constellation Questions ging am gestrigen Abend in die zweite Session. Will Shen, Lead Quest Designer des Weltraum-Adventures, gint auf die Fragen der Community ein und erkläre das Questsystem und die Fraktionenwahl des Games.

Lasst uns zuerst über die Fraktionen sprechen. Wie Shen erklärt, werdet ihr in Starfield für alle Fraktionen Jobs erledigen können – unabhängig davon, ob diese im Konflikt zueinander stehen. Dennoch wirken sich eure Entscheidungen auf die weiteren Entwicklungen eurer Fraktionen aus. Auch wenn ihr nicht Anführer über alle Fraktionen werden könnt, sollen die wichtigsten Personen auf eure Entscheidungen reagieren können. Dieses Prinzip der Questlinien hat Bethesda aus aus Skyrim übernommen.

Die Weiten des Weltraums laden natürlich auch zu zahlreichen Zufallsbegegnungen ein. So erklärte Will Shen, dass man ein System entwickelt habe, das nicht nur Gegner sondern auch Orte im Spiel platzieren werde. Dazu gehörten zum Beispiel bewohnte Außenposten. Aufgrund dieser Basis sollen prozedurale Nebenquests entstehen. Eine dynamisch platzierte Siedlung soll zum Beispiel zu einem dynamischen platzierten Dungeon führend, während man den Planeten erkundet, so Shen.

Ein Besuch zu Hause

Allerdings erwarten uns in Starfield nicht nur unbekannte Weiten des Alls. Wie Shen berichtet, werden wir auch unser heimisches Sonnensystem besuchen können. Allerdings soll die Menschheit die Erde zu diesem Zeitpunkt bereits zum Großteil verlassen haben. Ob wir den blauen Planeten tatsächlich besuchen können, ließ der Quest Designer allerdings offen. Stattdessen bestätigte er, dass wir die erste Außensiedlung der Menschheit auf dem Mars besuchen können. Dabei handelt es sich um die Stadt Cydonia. Dort werden wir vom Schicksal der Menschheit und der Erde erfahren können.

Auch wenn Bethesda auf die Community-Fragen zu Starfield eingeht, rückt der Entwickler noch immer nicht mit einem Release-Datum heraus. Bis dahin könnt ihr euch weitere Beiträge zum Thema in unserer Übersicht ansehen. Oder ihr werft einen Blick au f die ersten Constellation Questions.