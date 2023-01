Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ein neuer Trailer zu The Day Before beweist einmal mehr, dass das Survival-MMO vor Bildgewalt strotzt. Wie NVIDIA im neusten Gameplay-Video zeigt, ist der Shooter mit Raytracing und NVIDIA DLSS 3 ausgestattet.

Im postapokalyptischen Amerika ist ein knallharter Überlebenskampf ausgebrochen. Diejenigen, die durch die Pandemie nicht in fleischfressende Zombies verwandelt worden sind, bekriegen sich nun gegenseitig. Wer siegreich aus den Gefechten hervorgeht, gewinnt neue Ausrüstung, Nahrung und Waffen. Dieses Schauspiel von The Day Before findet in einer riesigen Open World statt, die SpielerInnen zu einer ausführlichen Erkundung einlädt.

Doch das kommende MMO will in Sachen Grafik zu punkten. Das zeigt auch der neuste Trailer von NVIDIA im imposanten RTX ON Gameplay-Trailer.

Die PC-Anforderungen von The Day Before

Neben dem neuen Trailer präsentieren Publisher FNTASTIC und Entwickler MYTONA auch die PC-Anforderungen. Allerdings lassen uns die empfohlenen Anforderungen an die Grafikkarten stutzig werden. Raytracing wird mit dieser Ausstattung eher schwierig.

An sich macht The Day Before einen positiven Eindruck, der auf jeden Fall viel Potenzial besitzt. Andererseits erinnert die Storyline an mittlerweile viele andere Shooter, die zur Zeit erhältlich sind. Ob die MMO-Mechanik ausreicht, um frischen Wind in das gut bestückte Survival-Genre zu bringen, ist fraglich. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild, wenn das Game am 1. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

