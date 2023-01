Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die neue Region in Sumeru, Quelle: HoYoVerse

Neues Jahr, neues Update bei Genshin Impact. Mitte Januar erscheint Version 3.4 unter dem Titel Nacht des kristallklaren Saitenklangs. Dieses bringt zwar zahlreiche Neuerungen, doch auch ein altbekanntes Event hat seinen Weg zurück ins Spiel gefunden.

Das neue Jahr des gregorianischen Kalenders mag vielleicht begonnen haben. Doch nach dem chinesischen Mondkalender sind wir noch immer im alten Jahr des Tigers. Das ändert sich allerdings mit der Nacht vom 21. auf den 22. Januar. Dann heißen Millionen von ChinesInnen weltweit das Jahr des Hasen willkommen. Warum das für Genshin Impact wichtig ist?

Weil das wiederkehrende, traditionelle Laternenritual zum Neuen Jahr in Liyue stattfinden wird. Dieses zeitlich begrenzte Event ist an das Laternenfest in China angelehnt, das zwei Wochen nach dem Neujahrsfest abgehalten wird.

Doch keine Sorge. Neben dem altbekannten Event gibt es auch zahlreiche Neuerungen in Genshin Impact, wie die Wüste Hadramaveth in der Region Sumeru. In der Wüste tobt ein unaufhörlicher Tornado, dessen Geheimnisse neue Weltenaufträge für euch bergen.

Ebenfalls neu hinzu kommen ein neuer 5-Sterne-Dendro-Schwertkämpfer Alhaitham und die neue 4-Sterne-Dendro-Stangenwaffekämpferin Yaoyao.

Das kürzlich zu Genshin Impact hinzugefügte Kartenspiel Geniale Beschwörung wird um einen zeitlichen begrenzten Modus erweitert. Außerdem steht im Shop reduzierte Kleidung für zeitlich Kamisato Ayaka begrenzt zum Kauf bereit.

Zu guter Letzt kommen noch kostenlose Belohnungen inklusive 13x verwobenes Schicksal, Lisas neue Kleidung, und eine kostenlose 4-Sterne-Figur hinzu.

Version 3.4 wird ab dem 18. Januar in Genshin Impact verfügbar sein. Weitere Infos zur neuen Version findet ihr im Q&A der EntwicklerInnen.