Ende Februar soll das lange Warten endlich ein Ende haben und Sons of the Forest soll endlich erscheinen. Um Interessierten weitere Einblicke ins Gameplay zu liefern, gibt es neues Gameplay-Material. Darin erfahrt ihr ebenfalls, wie Künstliche Intelligenz das Survival-Genre verändern wird.

Smarte Unterstützung und clevere Gegner – die künstliche Intelligenz von Sons of the Forest soll eure Gameplay-Erfahrung auf besondere Weise prägen. Darüber spricht IGN in einem neuen Gameplay-Video.

Nachdem eure Figur am Anfang des Spiels einen Flugzeugabsturz überlebt hat, müsst ihr euch auf einer einsamen Insel zurecht finden. Hier trefft ihr ziemlich schnell auf den anderen Überlebenden Kelvin. Wegen einiger schlimmer Kopfwunden kann er leider nicht mehr sprechen, reagiert allerdings auf eure Anweisungen. Wie ihr ihn behandelt, wirkt sich allerdings auf sein Verhalten aus. Außerdem kann auch Kelvin erschöpft werden oder durstig sein. Wenn ihr euch nicht mehr mit ihm abgeben möchtet, könnt ihr euch seiner mit einem gezielten Schuss eurer Armbrust entledigen.

Laut der EntwicklerInnen werdet ihr im weiteren Spielverlauf auf andere KI-Assistenten treffen. Wenn ihr euch zum Beispiel der dreibeinigen Mutantin Virgina gegenüber freundlich verhaltet, wird sie euch von großer Hilfe sein.

Doch die KI in Sons of the Forest wird leider nicht nur für euch arbeiten. So haben die EntwicklerInnen von Endnight Games erklärt, dass auch die feindlichen Kannibalen mit einer KI gesteuert sind. Ja nach ihrem Rängen innerhalb des Stammes können sie sogar das Verhalten der anderen Mitglieder beeinflussen. Auch euer Verhalten wirkt sich auf die Aktivitäten der Feinde aus.

Wenn ihr zum Beispiel einem Bauprojekt den Rücken zukehrt, könnten die Kannibalen es zerstören.

Die große Welt von Sons of the Forest

Die namensgebende Wald von Sons of the Forest soll nicht nur viermal größer ausfallen als im vorherigen Titel. Ihr werdet ihn außerdem in einer noch nie dagewesenen Schönheit bewundern können. Der Wechsel der Jahreszeiten und eine Verbesserung der Crafting-Mechanik soll SpielerInnen in eine realistische Survival-Situation ziehen, die schön, aber auch grausam ist.

Darüber hinaus erwartet euch die Storyline, in der ihr euch auf die Suche nach einem vermissten Milliardären begeben müsst. Doch forciert euch das Spiel in keiner Weise dieser Handlung nachzugehen. Ihr seid auch herzlich dazu eingeladen allein oder mit Freunden einfach euer Survival-Abenteuer zu starten.

Sons of the Forest erscheint nach vielen Verschiebungen am 23. Februar exklusiv für den PC. Weitere Infos zum Game findet ihr in einem weiteren Post.