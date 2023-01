Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit der Veröffentlichung des Originals sind mittlerweile 19 Jahre vergangen. Nun präsentiert Bandai Namco einen neuen Trailer zu Tales of Symphonia Remastered. Das Video verdeutlicht die grafische Auffrischung des Titels.

Die Tales of-Reihe hat mittlerweile stolze 28 Jahre auf dem Buckel, erfreut die wachsende Community aber noch immer mit neuen Inhalten. So ist vor zwei Jahren der neuste Teil der Reihe erschienen, der euch in den Bürgerkrieg zwischen den Renäer und den Dahna versetzte.

In Kürze erwacht ein bereits veröffentlichter Titel im neuen Gewand zum Leben: Tales of Symphonia Remastered. Ein gestern veröffentlichter Trailer zeigt, wie hübsch das Game fast 20 Jahre nach der Entwicklung noch immer aussehen kann.

Das im Jahr 2004 erschienene Tales of Symphonia erhielt bereits 2014 eine Neuauflage, die aber für wenig Begeisterung bei Fans und KritikerInnen sorgte. Dies soll der erneute Versuch eines Remasters nun ändern. Dieses erneute Remaster erscheint somit zumindest mehr gerechtfertigt als zum Beispiel The Last of Us Part I.

Tales of Symphonia Remastered erscheint am 17. Februar für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website.