PlayStation hat den Release-Countdown von The Last of Us Part I mit einem Launch-Trailer eingeleitet. Dieser zeigt uns nicht nur die verbesserte Grafik des Remasters. Wir erleben auch die emotionale sowie actionreiche Geschichte von Joel und Ellie im Schnelldurchlauf.

Nachdem uns bereits The Last of Us Part II auf eine emotionale Achterbahnfahrt entführt hatte, wird es nun Zeit an die Anfänge der Geschichte zurückzukehren. Am 2. September erscheint The Last of Us Part I, das Remaster eines der beliebtesten PlayStation-Games der letzten 10 Jahre. Bereits ein Jahr nach Release veröffentlichte man das Remaster für die PS4. Nun macht sich das emotionale Survival-Adventure für seine dritte PlayStation-Generation und PC bereit.

Während einige Community-Mitglieder sich auf dieses Remaster freuen, stehen viele dem Release skeptisch gegenüber. Viele Fragen sich, was genau den stolzen Preis von 80 Euro rechtfertigen soll, wenn man bereits PS5-Upgrades anderer Titel für einen weitaus geringeren Betrag bekommen kann. PlayStation versucht den Preis mit verbesserter Grafik, Charaktermodellen, Animationen, Schauplätzen, KI, optimiertem Erkunden und Kampfsystem zu rechtfertigen. Auch neue Spielmodi sowie sämtliche Accessibility-Features von Part II sind mit inbegriffen.

The Last of Us Part I erzählt die Geschichte des vom Schicksal gehärteten Joel und der toughen Teenagerin Ellie. Zwanzig Jahre sind vergangen, nachdem ein mysteriöser Pilz-Virus den Großteil der Menschheit in fleischfressende Monster verwandelt hat. Nun befindet sich das ungleiche Duo auf der Suche nach einem Heilmittel, wofür sie eine gefährliche Reise antreten. Weitere Infos zum Titel findet ihr im PlayStation Blog.

Mehr Neuheiten von PlayStation

Abgesehen vom neuen Launch-Trailer von The Last of Us Part I präsentierte PlayStation während der Opening Night Live den DualSense Edge Wireless-Controller vorgestellt. Dank seiner umfangreichen hardware- und softwarebasierter Anpassungsoptionen könnt ihr euer Gameplay komplett individualisieren. Zu den bereits vorhandenen Eingabemöglichkeiten kommen nun zwei Paare austauschbarer Sticks dazu, die sich an Vor- und Rückseite des Controllers befinden. Diese sollen zusätzliche Nutzungsfreiheiten beim Zocken ermöglichen.

SpielerInnen sollen nun für jedes Spiel individuelle Nutzerprofile anlegen können, mit denen sie die für sie praktischste Tastenbelegung abspeichern können. Erfahrt mehr dazu im PlayStation Blog.