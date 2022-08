Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Nachmittag teilte Naughty Dog ein neues Video zu The Last of Us Part I. Dieses verdeutlicht die Grafikverbesserungen zwischen dem Original und dem Remake. Auch wenn die Unterschiede deutlich sichtbar sind, fragen sich viele, ob damit der stramme Preis gerechtfertigt ist.

Auch wenn viele sich auf The Last of Us Part I freuen, sorgt das geplante Remaster doch für Diskussionsstoff. Unter anderem steht die Frage im Raum, ob ein Kaufpreis von 80 Euro wirklich angemessen ist. In einem Blogpost unterstreicht PlayStation zwar die grafischen Vorteile und Gameplay-Features der PS5-Version. Doch auch mit diesen Upgrades und den über 60 Barrierefreiheits-Features scheint der Preis dennoch nicht angemessen. Auch das gestern geteilte Vergleichsvideo heizt diese Diskussion wieder an.

Get ready to hit the dusty trail for a beautiful — and dangerous — journey across America in The Last of Us Part I!



Klar, das visuelle Upgrade von The Last of Us Part I lässt sich nicht leugnen (tragisch, wenn es anders wäre). Dennoch können viele Community-Mitglieder den hohen Preis nicht nachvollziehen. Einige argumentieren damit, dass der Release von The Last of Us nicht mal 10 Jahre zurückliegt und das Remaster für die PS4 kurz darauf veröffentlicht worden ist. Braucht es da wirklich schon ein PS5-Remaster? Besonders wenn Part II ursprünglich für die PS4 veröffentlicht worden ist?

Letztendlich bleibt es euch selbst überlassen, ob ihr euch das Remaster am 2. September zulegt. Wer großer Fan der Marke ist und den PS5-Boost genießen möchte, kommt wahrscheinlich auf seine Kosten.