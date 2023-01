Please enable JavaScript play-rounded-fill



Game Science, das Studio hinter Black Myth: Wukong sendet Grüße zum kommenden Jahr des Hasen. Damit einhergehend grenzen die EntwicklerInnen endlich den Release-Zeitraum des kommenden Action Adventures weiter ein.

Das Jahr des Tigers neigt sich seinem Ende entgegen. Am 22. Januar zelebrieren Milliarden von ChinesInnen weltweit das Jahr des Hasen, genauer gesagt, das Jahr des Wasserhasen. Was genau das bedeutet und ob sogar ihr vielleicht im Jahr des Hasen geboren worden seid, erfahrt ihr hier.

Was genau hat das Hasenjahr mit Black Myth: Wukong zu tun? Das Entwicklerstudio Game Science stammt aus China und hat, wie bereits schon im letzten Jahr, Neujahrsgrüße in Form eines drolligen Videos an seine Community versandt. In dem folgenden Kurzfilm wird mit der Stop-Motion-Technik ein Hase gezeigt, der sehnsüchtig auf den Release des Adventures wartet.

Zum Ende des Kurzfilms wird der Hase als alter Mann gezeigt, während seine EnkelInnen vor dem Fernseher sitzen und Black Myth: Wukong spielen. Im Hintergrund sieht man einen Kalender mit dem Tierkreiszeichen des Drachen und dem Jahr 2024.

Kurz darauf folgt die offizielle Ankündigung, dass Black Myth: Wukong im Sommer 2024 erscheinen wird.

Einen weiteren Neujahrsgruß bekommen wir also von Game Science auf jeden Fall noch zu sehen.

Was ist Black Myth: Wukong?

Da Game Science nur selten Updates zu Black Myth: Wukong postet, folgt hier eine kleine Auffrischung zur Handlung des Titels: Ihr spielt den in die Jahre gekommenen Sun Wukong, einen übernatürlich starken Affen, der einst mit dem Mönchen Xuanzang loszog, um die heiligen Schriftrollen des Buddha nach China zu bringen. Diese Geschichte ist in dem Ming-zeitlichen Roman Die Reise nach Westen (西游记) niedergeschrieben worden.

Sun Wukong hat nun selbst den Status eines Buddha inne, doch die Gefahren sind noch längst nicht gebannt. In diesem düsteren, actiongeladenen Märchen unternehmt ihr einen Deep Dive in die chinesische Mythologie und kämpft gegen gefährliche Dämonen, die sogenannten Yaogai.

Also, nochmal alles zusammengefasst: Black Myth: Wukong soll im Sommer 2024 für PC und Konsolen erscheinen. Auch Cloud-Gaming wird in Betracht gezogen. Dazu könnt ihr mehr auf der offiziellen Website nachlesen. Weitere Infos zum Spiel erhaltet ihr in unserer Übersicht.