Das chinesische Entwicklerstudio Game Science arbeitet seit einiger Zeit an der Vollendung des Action Adventures Black Myth: WuKong. Nachdem wir ein letztes Statusupdate im Sommer letzten Jahres erhalten haben, wird es allmählich Zeit für einige neue Infos. In dem neuen Video nimmt das Studio den Entwicklungsprozess auf die Schippe und zeigt, wie die Arbeit mit Katzen aussehen könnte.

Das Mondjahr des Ochsen neigt sich seinem Ende entgegen, das Jahr des Tigers steht unmittelbar bevor! Am 1. Februar 2022 feiern Chinesen weltweit den Beginn eines neuen Jahres mit einem großen Fest im Kreise der Familie. Auch Game Science schickt vorab Neujahrsgrüße zu diesem besonderen Anlass. In einem neuen Video arbeiten die Entwickler mit den „kleinen Geschwister“ der Tiger und zeigen, wie die Entwicklungsarbeit mit Katzen hätte verlaufen können.

Vier Pfoten für ein Donnerwetter

In einer alternativen Realität erklären die Entwickler von Game Science, dass in Black Myth: WuKong viele Tiere mitspielen. Um deren Bewegungen zu studieren, schaffte sich das Team prompt ein Rudel Katzen an und zog ihnen Motion Capturing-Anzüge an. Allerdings stellten die Entwickler bald fest, dass Katzen sich gar nicht für eine solche Arbeit eigneten. Weil die Stubentiger einen Großteil des Tages mit Faulenzen verbrachten, konnte das Entwicklerteam nur 2% des entstandenen Materials benutzen.

Dies zeigt sich auch in einer Gameplay-Szene. Der dargestellte Tiger putzt sich lieber und spielt nach seinen eigenen Regeln, anstatt gegen den Helden Sun Wukong zu kämpfen. Da man unter solchen Bedingungen kein Spiel herausgeben kann, entschieden sich die kreativen Köpfe von Game Science für einen folgenschweren Schritt: Das Studio muss geschlossen werden. Anstelle des Entwicklerstudios eröffneten sie ein gefeiertes Restaurant.

Nach dem Spaß kommt der Ernst

Zum Ende des 12-minüten Videos wurden die Entwickler schließlich wieder Ernst. Die Arbeit an Black Myth: WuKong sei noch immer im vollen Gange. Game Science bittet seine Community weiterhin um Geduld, man arbeite mit Hochdruck am Spiel sowie an neuem Material. Schließlich wünschten die Entwickler ihrer Fangemeinde ein fröhliches neues Jahr des Tigers.

In einem weiteren Beitrag zeigen wir euch einige Gameplay-Szenen aus Black Myth: WuKong. Weitere Infos zu dem Action Adventure erhaltet ihr auf der offiziellen Website.