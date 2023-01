Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ein kleines Highlight der letzten Woche wollen wir heute nochmal für euch aufgreifen. Persona 3 Portable und Persona 4 Golden sind ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC erhältlich! Wer den Xbox Game Pass besitzt, kann beide Titel sogar kostenlos zocken.

ATLUS hat zwei ikonische Titel der Persona-Reihe in der vergangenen Woche für PC und Konsolen veröffentlicht: Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Die beiden neuen Veröffentlichungen bieten euch eine überarbeitete Grafik und eine Vielzahl von Quality of Life-Verbesserungen. Dazu gehören variable Schwierigkeitsgrade, eine erweiterte Sprachunterstützung und die neue Schnellspeicherfunktion.

In Persona 3 Portable setzt ihr euch mit der versteckten Stunde auseinander, die zwischen einem Tag und dem nächsten liegen soll. Diese wird als Dark Hour bezeichnet. In dieser Zeitspanne gehen schaurige Dinge vor sich. So verwandeln sich Menschen in unheimliche Särge und schaurige Monster namens Schatten sind plötzlich überall zu finden. Als in einer Nacht eure Spielfigur von einem Schatten angegriffen wird, erwacht die Macht ihres Herzens, ihre Persona.

Mysteriös geht es auch in Persona 4 Golden zu. Hier untersucht ihr zusammen mit eurem Team eine Reihe rätselhafter Mordfälle. Gleichzeitig geht in dem Städtchen Inaba ein Gerücht umher, dass man seine große Liebe sehen soll, wenn man während einer regnerischen Nacht in den Fernseher blickt. Ob die beiden Dinge miteinander verwoben sind?

Taucht mit Persona 3 Portable und Persona 4 Golden in zwei großartige Titel der Persona-Reihe ein und freut euch auf ein besonderes Spielerlebnis! Weitere Meldungen dazu findet ihr hier.