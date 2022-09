Am heutigen Vormittag veranstaltete Xbox im Zuge der Tokyo Game Show 2022 einen Livestream. Wir geben euch eine Updates zu Titeln wie Persona, Deathloop, Guilty Gear Strive und Overwatch 2.

Die Tokyo Game Show 2022 hat heute begonnen. Zum Auftakt präsentierte Xbox am heutigen Vormittag einen Live-Stream, der nicht nur neue Titel enthüllte, sondern auch einige Updates zu bereits bekannten Titeln lieferte.

So erfuhren wir zum Beispiel, dass Persona 5 Royal ab dem 21. Oktober für die Xbox erhältlich sein wird. Das Game wird außerdem Teil des Xbox Game Pass sein und kann ab sofort vorbestellt werden. Diese Edition bietet euch unter anderem ein neues Semester an der Shujin-Akademie sowie neue Figuren und einen bisher unveröffentlichten Handlungsstrang.

Darüber hinaus sollen Persona 3 Portable und Persona 4 Golden ebenfalls bald für die Xbox erhältlich sein.

Overwatch 2 stellt Kiriko vor

Passend zur Tokyo Games Show 2022 stellt Microsoft die neue japanische Heldin Kiriko in Overwatch 2 vor. Ausgestattet mit ihrem Fuchsgeist, ist Kiriko dazu in der Lage sich zu teleportieren. Die als Unterstützerin angelegte Heldin nutzt außerdem Wurfsterne, um sich gegen Feinde zu verteidigen.

Overwatch-SpielerInnen können Kiriko kostenlos freischalten, wenn sich ab dem 4. Oktober (Early Access) innerhalb der neunwöchigen Season 1 einloggen. Wer den Premium Season One Pass käuflich erwirbt, kann sie ebenfalls freischalten. Im kostenlosen Pass müsst ihr euch die Heldin durch Spielen verdienen.

Diese Games sind bald im Game Pass verfügbar

Darüber hinaus hat der Xbox Livestream noch einige Titel enthüllt, die im Laufe der nächsten Monate in den Game Pass wandern. Die folgenden Games sind dabei: