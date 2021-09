Das lange Warten hat endlich ein Ende! Der Zeitschleifen-Shooter Deathloop ist ab heute endlich exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Um den Release nach Verschiebung um Verschiebung endlich feiern zu können, veröffentlichten Arkane Lyon und Bethesda einen Launch-Trailer.

Die Insel Black Reef ist alles, aber kein gewöhnlicher Urlaubsort, an dem man gerne die Füße hoch legt. Das muss auch Colt feststellen, als er eines morgens auf dieser Insel erwacht und alle vorhaben ihn umzubringen. Stirbt er, startet der Tag nochmal von vorne – doch erinnert sich Colt daran, was in den vorherigen Zeitschleifen passiert ist. Leider ist das schon alles, woran sich Colt erinnern kann, denn von seinem vorherigen Leben weiß er gar nichts mehr.

Angetrieben von seinem Überlebensinstinkt findet er schnell heraus, dass es auf dieser Insel acht Visionäre gibt. Wenn er sie alle umbringt, kann er die Zeitschleife beenden. Allerdings ist das nicht so einfach. Die verschiedenen Visionäre sind zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiv und es gibt nur eine richtige Reihenfolge, um sie alle umzubringen. Hinzu kommt, dass fast alle Visionäre ein Team an Handlangern besitzt, die nur darauf warten Colt selbst zur Strecke zu bringen. Nur die Visionärin Julianna entscheidet sich selbst dazu Jagd auf Colt zu machen und ihm seine Zeit auf der Insel ordentlich zu erschweren. Dabei wird schnell klar, dass Julianna und Colt irgendeine Form von gemeinsamer Vergangenheit haben. Wie diese wohl aussieht, könnt ihr von heute an erfahren.

Der actiongeladene First Person Shooter Deathloop verspricht neben einer cineastischen Atmosphäre der 1960’er ein interessantes Netzwerk voller Rätsel, das ihr nur mit besonderer Beobachtungsgabe und Taktikgefühl lösen könnt. Ab sofort ist der Timeloop-Shooter für knapp 70 Euro im PlayStation Store erhältlich. PS Plus-Mitglieder sparen sogar 10 Prozent.