Im Mai letzten Jahres erschien Trek to Yomi für PC, PlayStation und Xbox. Nun sollen auch Gamer an der Nintendo Switch bald in den Genuss dieses cineastischen Adventures kommen.

Mit Trek to Yomi feiert Entwickler Flying Wild Hog das japanische Kino und die Folklore aus dem Land der aufgehenden Sonne. Zu diesem visuellen Augenschmaus gesellt sich eine dramatische Geschichte über Liebe und Verpflichtungen.

In diesem Adventure schlüpft ihr in die Rolle des Schwertkämpfers Hiroki, der seinem Mentoren schwören musste, diejenigen, die er liebt, zu schützen. Dieses Versprechen begleitet ihn allerdings nicht nur durch die Gefilde der Lebenden.

Die gefühlvolle wie spannende Atmosphäre von Trek to Yomi kommt nicht nur durch das monochrome Bild zustande. Auch der gefühlvolle Soundtrack trägt seinen Teil dazu bei. Dieser wirkt dank der Verwendung traditioneller, japanischer Instrumente besonders authentisch.

Damit ihr euch wie ein Schwertkämpfer der Edo-Zeit fühlen könnt, kämpft ihr mit traditionellen Waffen gegen mehrere Feinde gleichzeitig. Das intuitive Kampfsystem lässt euch außerdem geschmeidige Verläufe von Angriff und Verteidigung durchführen.

Wenn ihr auch dieses cineastische Adventure auf eurer Nintendo Switch erleben möchtet, müsst ihr nicht lange warten. Trek to Yomi erscheint bereits am 30. Januar für 19,99 Euro. Weitere Infos haben wir in der folgenden Meldung für euch.