Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Flying Wild Hog

Im Rahmen des PlayStation State of Play lernten wir das cineastische Samurai-Adventure Trek to Yomi kennen. Darin schlüpfen wir in die Rolle eines Samurai, der sich durch die Hölle kämpfen muss, um ein Versprechen nicht zu brechen.

Trek to Yomi erzählt die Geschichte des Samurai Hiroki, der seinem sterbenden Meister geschworen hat, Stadt und Menschen zu beschützen. Doch Hirokis Leben bleibt von schweren Schicksalsschlägen nicht unverschont. So findet sich der Samurai schnell auf einer mühseligen Reise fernab von Leben und Tod wieder. Ob er am Ende sein Versprechen halten kann, könnt ihr bald selbst erfahren.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Entwickler Flying Wild Hog spielt in Trek to Yomi durch den Einsatz von schwarz-weiß-Optik nicht nur mit Kontrasten. Auch das historische Japan wird mit der Mystik des Shintō-Glaubens verwoben, wodurch die spannende Handlung zustande kommt. Damit einhergehend legen die Entwickler viel Wert auf Authentizität. Für den Soundtrack sind zum Beispiel traditionelle Melodien und Instrumente verwendet worden. Auch die Gestaltung der Welt soll der Edo-Zeit entsprechen.

Quelle: Pressemitteilung

Trek to Yomi erscheint am 5. Mai für PC, PlayStation und Xbox und lässt euch an der Reise ins Totenreich teilhaben. Schaut euch die Ankündigung nochmal hier an.