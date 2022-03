Please enable JavaScript



Am gestrigen Abend um 23 Uhr übertrug PlayStation die neuste Aufgabe des State of Play. Darin zu sehen gab es Neuigkeiten von Capcom, Housemarque, Square Enix, Bethesda, Bandai Namco und einigen mehr. Wir liefern euch eine Zusammenfassung.

Capcom ohne Horror auf dem State of Play

Den Auftakt machte Capcom mit seinem kommenden Multiplayer Exoprimal. Im Jahr 2043 öffnen sich mysteriöse Vortexe, aus denen Dinosaurier in Scharen herausströmen. Einige mutige Helden legen ihre Exosuits an und stellen sich der prähistorischen Gefahr in einem brutalen Kampf ums überleben. Als Team von Exofightern sind Spieler stets in der Unterzahl gegen die feindlichen Dinos, weshalb sie ihre Angriffe koordinieren und ihre Gear taktisch klug auswählen müssen. Exoprimal soll im 2023 für die PlayStation 4|5 erscheinen.

Ghostwire: Tokyo mit neuem Trailer

Als nächstes zeigte Bethesda einen neuen Trailer zu Ghostwire: Tokyo. Beinah die gesamte Bevölkerung der japanischen Hauptstadt ist verschwunden. Gleichzeitig tauchen mythische Wesen aus Folklore und Legenden überall in Tokio auf. Die einzigen Überlebenden sind der Protagonist Akito, der geisterhafte Detektiv KK und der Übeltäter hinter der Maske, ein mysteriöser Mann namens Hannya. Im neuen PlayStation Blogeintrag wird der Antagonist mit der traditionellen Nō-Maske charakterisiert. Diese steht im traditionellen japanischen Theater nämlich für eine nicht-menschliche Rolle und kann in düsteren Situationen Freude, Wut, Trauer oder Lust vermitteln. Ghostwire: Tokyo erscheint am 25. März für die PlayStation 5. Vorbesteller erhalten einen Vorabzugang ab dem 22. März.

Forspoken: Neuer Trailer veröffentlicht

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dachten sich wohl Luminous Productions und Square Enix, als man den „Worlds Collide“-Trailer von Forspoken präsentierte. Frey, die eigentlich ein ganz normales Leben in New York lebt, findet sich plötzlich im magischen Land Athia wieder. Gleichzeitig fasziniert und abgeschreckt durch all die Gefahren, die auf sie lauern, begibt sich Frey auf eine epische Reise. Erst kürzlich berichteten wir euch von der Verschiebung von Forspoken in den Herbst diesen Jahres.

Die lebensbedrohliche Welt von Returnal kann für einen allein ziemlich überwältigen werden. Also warum sollte man sich nicht Verstärkung holen? Das neue Ascension-Update lässt euch nun im Koop-Modus gemeinsam gegen die Monster von Atropos kämpfen. Greift an einigen ausgewählten Stellen im Spiel auf das Chronosis-Portal zu und entscheidet, ob ihr einen öffentlichen Zyklus hosten, einem beitreten oder doch lieber einen privaten mit Freunden öffnen möchtet.

Gleichzeitig stellt Housemarque den neuen Arkade-Modus vor. Hinter dem Turm des Sisyphus verbirgt sich ein neuer Endlosmodus, der mit steigender Höhe immer schwieriger wird. Wie weit könnt ihr ihn hinaufklettern, bevor ihr an euer Ende gelangt?

