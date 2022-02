Ab heute ist Elden Ring für PC, Xbox und PlayStation endlich erhältlich. Der perfekte Start ins Wochenende ist gesichert. Dies bestätigt auch eine begeisterte Gruppe von Kritikern, die dem Dark Fantasy-RPG durchweg Bestnoten geben. Auch in den Steam Charts kann sich der Titel eine Bestplatzierung sichern. Allerdings scheint die Performance am PC und an der PS5 für großen Frust zu sorgen.

Erhebt euch, Befleckte, das Zwischenland liegt euch zu Füßen. Viele von euch werden sich das Wochenende wahrscheinlich freigenommen haben, um allein oder mit Freunden die Welt von Elden Ring zu erkunden. Laut Metacritic könnt ihr das wohl mit gutem Gewissen tun. Denn der neuste Titel aus dem Hause FromSoftware gehört aktuell zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten.

Auch die Twitter-Community gibt sich wahrlich begeistert. Die meisten loben das beeindruckende Gameplay und die Freiheiten, die das Spiel bietet. Im Minutentakt ploppen neue Memes auf, Fans toben sich auf verrückteste Weise im Character Editor aus und viele Streamer verkünden bereits ihre Elden Ring-fokussierten Stream-Pläne. Der Blick in das soziale Netzwerk zeigt: Der Hype ist real. Ein Hype, der im Anbetracht der weltweiten Lage wohl dringend benötigt wird, um seinen Kopf für einige Momente ausschalten zu können.

Ein Wehrmutstropfen bleibt allerdings. Viele Community-Mitglieder berichten von großen Performance-Problemen sowohl am PC als auch an der PlayStation 5. Das schlägt sich auch auf den ausgeglichenen Bewertungen auf Steam nieder. Am PC macht vor allem die große Maussensitivität Probleme. Außerdem können viele nicht nachvollziehen, wie Elden Ring kein Widescreen-Format (21:9) unterstützt. Konsolen-Gamer an der PlayStation 5 melden vor allem Probleme bei der Spielspeicherung. FromSoftware ist sich dieser Probleme mittlerweile bewusst und arbeitet laut offizieller Nachricht an einer Lösung der Probleme. Wie läuft Elden Ring bei euch? Verratet es uns auf unseren Social Media-Kanälen!