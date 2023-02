Please enable JavaScript play-rounded-fill



Fntastic setzte am gestrigen Abend seine Worte in die Tat um und veröffentlichte neues Gameplay-Material zu The Day Before. Doch zeigen sich die Community-Mitglieder wenig begeistert.

The Day Before machte in letzter Zeit vor allem mit seinen Release-Verschiebungen aufmerksam. Entwickler Fntastic sorgte zusätzlich für Diskussionsstoff als man erklärte, dass man sich im Markenrechtsstreit wegen des Namens befinde. Fans fühlen sich natürlich hinters Licht geführt und fragen sich, welche merkwürdigen Machenschaften hinter den Kulissen vor sich gehen. Diese negativen Gefühle entluden sich nun einmal mehr in dem frisch veröffentlichten Gameplay-Video.

Das völlig unkommentierte Gameplay-Video zeigt die offene Welt von The Day Before. Wir sehen, wie eine weibliche, spielbare Figur durch die Gegend joggt, Ressourcen sammelt und Waffen ausrüstet. Zwischendrin knallt sie zusammen mit einem Teammitglied ein paar Zombies ab, dann joggt sie allerdings wieder weiter. Einige Community-Mitglieder haben das Game daher schon als „Jogging-Simulator“ betitelt.

Zugegebenermaßen, ein paar Zombies oder andere NPCs mehr könnten wohl nicht schaden. Auch wenn das Game als Survival-MMO ausgelegt ist, fühlt sich die Welt dennoch etwas leblos an. Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht, dass der Release-Termin in den November verschoben ist. So haben die EntwicklerInnen noch etwas mehr Zeit, um an The Day Before zu feilen.



Neben der Veröffentlichung des Gameplay-Materials teilte man auch einige Screenshots und gab außerdem bekannt, dass man am Wiederaufbau der Steam-Seite arbeite. Darüber hinaus machte Fntastic darauf aufmerksam, dass es wohl zu fälschlichen Kollaborationsangeboten mit verschiedenen Streamern gekommen sei. Wenn ihr auch solche Angebote bekommen habt, solltet ihr also lieber die Finger davon lassen.

The Day Before soll am 10. November für PC via Steam erscheinen.