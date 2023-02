E-Sport, auch bekannt als elektronischer Sport, hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Aufstieg erlebt. Was früher als Nischenphänomen betrachtet wurde, hat sich mittlerweile zu einer Massenbewegung entwickelt, die Menschen auf der ganzen Welt fasziniert.

E-Sport-Veranstaltungen ziehen Tausende von Zuschauern an und generieren Millionen von Dollar an Einnahmen. Aber warum ist E-Sport plötzlich so im Trend? In diesem Blog-Artikel werden wir uns die Gründe dafür genauer ansehen und erfahren, was die Zukunft des E-Sports bereithält.

Entwicklung von E-Sport in Deutschland

E-Sport hat in Deutschland in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt. Die Akzeptanz durch die Gesellschaft, die Einführung von Studiengängen und Lehrstühlen für E-Sport an Hochschulen, sowie die zunehmende Berichterstattung in den Medien haben dazu beigetragen, dass E-Sport als ernstzunehmende Sportart angesehen wird. Es ist zu erwarten, dass E-Sport in Deutschland in Zukunft weiter an Popularität gewinnen wird und sich als feste Größe in der Unterhaltungsbranche etabliert.

Die Top 10 E-Sport Spieler aus Deutschland

Auch Deutschland hat einige krasse Player am Start. Wir stellen dir hier die Top 10, nach Einnahmen vor!

10. Umut „Umut“ Gültekin

Umut Gültekin, auch bekannt als „Umut“, wurde im Jahr 2022 zum Weltmeister in „FIFA 22“ gekrönt. Er ist unter Vertrag bei RBLZ Gaming, dem eSports-Team von RB Leipzig und hat sich durch den Sieg bei der virtuellen WM, bei der es eine Siegerprämie von 250.000 Euro gab, in die Top 10 der erfolgreichsten Sportler Deutschlands nach Preisgeldern katapultiert.

9. Tobias „ShoWTimE“ Sieber

Tobias „ShoWTimE“ Sieber ist der einzige „StarCraft 2“-Spieler bei BIG und in der Szene als „die Mauer“ bekannt. Er hat diesen Spitznamen aufgrund seines defensiven Spielstils bekommen. Er spielt mit der Protoss-Fraktion und versucht meist, seine Gegner durch eine bessere Wirtschaft und Armee in einem längeren Duell zu besiegen. Sein größter Erfolg war der Sieg bei der WCS Spring Championship 2016, seitdem hat er jedoch mehrere Male in den Finals großer Turniere gescheitert, darunter bei der WCS Leipzig 2018.

8. Tizian „tiziaN“ Feldbusch

Tizian „tiziaN“ Feldbusch spielt bei Berlin International Gaming (BIG) und begann seine Karriere 2012 bei dotpiXels. Er hatte bereits Erfolge mit ALTERNATE und MOUZ, aber der Durchbruch kam erst nach dem Beitritt zu BIG im Jahr 2018.

7. Raphael „BunnyHoppor“ Peltzer

Raphael „BunnyHoppor“ Peltzer ist ein erfolgreicher Hearthstone-Spieler, der für Team Liquid spielt. Er hatte bereits 2016 erste Erfolge auf der internationalen Bühne und schaffte 2018 den großen Durchbruch mit dem Gewinn der HCT Summer Championship. Im Jahr 2019 erreichte er bei der Weltmeisterschaft eine Top-4-Platzierung, unterlag dabei jedoch einem anderen deutschen Profi, Torben „Viper“ Wahl, der knapp das Ranking verpasste.

6. Maximilian „qojqva“ Bröcker

Maximilian „qojqva“ Bröcker begann seine Karriere 2012 und nahm eine Pause im Jahr 2015. Er spielt aktuell wieder bei Team Liquid, wo er bereits 2013 und 2014 engagiert war. Seine Teilnahmen an The International haben sein Preisgeldkonto stark aufgestockt. „qojqva“ ist auch bekannt für seine Rekord-Kill-Death-Assist-Ratio (KDA) in einem professionellen Spiel, die er als Zeus mit 51.00 erreicht hat.