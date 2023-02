Please enable JavaScript play-rounded-fill



Endnight Games hat bekannt gegeben, dass Sons of the Forest zwar zum angekündigten Release-Datum erscheinen wird. Allerdings nicht als Vollversion. Stattdessen wird die Community „an der Entwicklung teilhaben“ werden.

Schon lange warten Community-Mitglieder auf den Release von Sons of the Forest. Nach mehreren Verschiebungen und Enttäuschungen gaben die EntwicklerInnen zum Wochenende bekannt, dass man weiter an dem Release-Datum festhalten werde. Allerdings startet das heiß erwartete Survival-Game nicht als Vollversion, sondern als Early Access.

Bei Sons of the Forest handelt es sich um das bisher komplexeste Game von Endnight. Daher benötige man mehr Zeit zur Implementierung neuer Items, neuer Mechaniken und mehr. Da man nicht schon wieder den Release verschieben wolle, habe man sich stattdessen für die Lösung entschieden.

Darüber hinaus erklärt man, dass der Vorgänger auch zuerst als Early Access an den Start ging und durch das Feedback der Community zu einem riesigen Erfolg wurde.

Wer bereit ist mit Endnight auf diese spannende Reise zu gehen, kann sich das Survival-Game ab dem 23. Februar auf Steam schnappen. Einige der neuen Gameplay-Mechaniken stellen wir euch in der folgenden Meldung vor.