Das kommende Minecraft Update 1.20 hält große Veränderungen für die Community bereit. Dazu gehören ein neues Biom, ein neues Wesen und eine neue Gameplay-Mechanik. Wir verraten euch, was es mit diesen neuen Features auf sich hat.

Wann genau Minecraft 1.20 verfügbar sein wird, steht leider noch nicht fest. Stattdessen hat Entwickler Mojang angekündigt, dass das neue Update bald als Snapshot/Beta verfügbar sein wird. Wie ihr neue Features des beliebten Klötzchensimulators testen könnt, erfahrt ihr hier.

Kirschblüten soweit das Auge reicht!

Minecraft 1.20 beinhaltet das neue Kirschblüten Biom. Wie der Name bereits vermuten lässt, befinden sich hier zahlreiche Kirschbäume, deren große, fluffige Baumkronen an rosa Wolken erinnern sollen. Das Holz der Kirschbäume lässt sich natürlich zum Craften benutzen und die Samen der Bäume könnt ihr auch in anderen Biomen pflanzen. In diesem neuen Areal trefft ihr vermehrt auf Bienen, Schafe und Schweine. Idylle pur!

Mit Archäologie neue Deko finden

In Minecraft 1.20 drücken euch die EntwicklerInnen einen Pinsel in die Hand und lassen euch in der Nähe von Wüstentempeln nach den neuen Verdächtiger Sand Blöcken Ausschau halten. Diesen müsst ihr durch Graben freilegen. Sobald ihr die Blöcke gefunden habt, müsst ihr diese vorsichtig mit dem Pinsel bearbeiten. So legt ihr Tonscherben frei. Sammelt ihr genug Tonscherben, könnt ihr sie zusammensetzen und so Krüge erschaffen, die mit ihren Mustern einzigartige Geschichten erzählen. Die Krüge lassen sich als dekorative Gegenstände verwenden.

Minecraft bietet den richtigen Riecher!

Zu guter Letzt wird Minecraft 1.20 den Sniffer einführen. Allerdings werden Sniffer nicht einfach in der Weltgeschichte zu finden sein. Stattdessen müsst ihr ihre Eier im verdächtigen Sand finden. Nachdem sie geschlüpft sind und zu ihrer vollen Größe gewachsen sind, erschnüffeln sie uralte Samen, die eins die Oberwelt bewachsen haben. Diese könnt ihr einpflanzen und mit den heranwachsenden dekorative Pflanzen euer Zuhause verschönern.

Auch wenn wir noch nicht wissen, wann Minecraft 1.20 veröffentlicht wird, können wir uns immerhin auf den April freuen. Dann erscheint nämlich das heißerwartete Spin-off Minecraft Legends.