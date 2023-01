Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während des Developer_Direct Streams zeigten die EntwicklerInnen von Mojang Studios neuen Content zu Minecraft Legends. Außerdem enthüllten sie den Release-Termin. Fans müssen auf ihre Minecraft-Multiplayer-Erfahrung nicht mehr lange warten.

Falls ihr vom kommenden Game aus dem Hause Mojang noch nichts gehört habt, folgt eine kurze Aufklärung: Bei Minecraft Legends handelt es sich um ein Action-Strategiespiel, das ihr im Online-Koop mit bis zu vier weiteren SpielerInnen bewältigen könnt. Die Rahmenhandlung stellt die Pigling-Invasion aus dem Nether dar, die um jeden Preis zurückgedrängt werden muss. Deshalb greift ihr zum Äußersten und verbündet euch sogar mit alten Feinden aus dem originalen Game. Dazu gehören Creeper, Skelette und Zombies.

Wie die EntwicklerInnen allerdings angekündigt haben, wird es in Minecraft Legends nicht nur Koop-Content geben. Während des gestrigen Streams wurde auch der PvP-Modus vorgestellt.

In diesem stürzt ihr euch in spannende 4v4-Schlachten, in denen es darum geht, die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören. Bevor es allerdings in den Kampf geht, beginnt zunächst die Bau-Phase. In dieser Zeitspanne müsst ihr Ressourcen sammeln und eure eigene Basis errichten. Diese könnt ihr nach Belieben gestalten und mit Fallen ausstatten, um es dem anderen Team möglichst schwer zu machen. Auch Truppen müssen während dieser Phase ausgehoben werden.

Dann geht es in den Kampf über, in dem ihr sowohl Angriffs- als auch Verteidigungstruppen befehlen müsst, um den Sieg davon zu tragen.

Minecraft Legends ist ab dem 18. April für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar. Von Tag 1 an wird das Strategiespiel Teil des Game Pass sein.