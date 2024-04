In Japan feiert man an diesem Wochenende den Beginn der Goldenen Woche. Auch Xbox feiert mit seinen Fans und veranstaltet einen umfangreichen Sale verschiedener japanischer Titel. In dieser breit aufgestellten Palette kommen Japanfans und Liebhaber unterschiedlicher Genres auf ihre Kosten.

Die Goldene Woche („Golden Week“) in Japan ist eine Reihe von aufeinanderfolgenden Feiertagen Ende April und Anfang Mai, die zu einer der längsten Urlaubszeiten im japanischen Kalender gehören. Sie umfasst vier offizielle Feiertage, die durch Wochenenden und Brückentage oft zu einer ganzen Woche frei führen.

In diesem Jahr feiert auch Xbox mit einem großem Sale diese besondere Feiertagswoche. Auf der entsprechenden Store-Seite könnt ihr einen Blick auf den reduzierten Katalog werfen und euch bis zum 6. Mai eure liebsten Titel sichern.

Highlights des Xbox-Sales

Unter anderem sind die folgenden Titel Teil des Xbox-Sales: In „Resident Evil 4 Gold Edition“ (Horror, Action) übernimmt der Spieler die Rolle von Leon S. Kennedy, der die Tochter des Präsidenten aus einem geheimnisvollen Dorf retten muss.

„Tales of Arise – Beyond the Dawn Deluxe Edition“ (JRPG) entführt Spieler in eine Welt, in der zwei Charaktere aus unterschiedlichen Welten sich zusammenschließen, um ihre Heimat zu befreien. „FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE“ bietet ebenfalls ein JRPG-Erlebnis mit einer Geschichte voller politischer Intrigen in einer kriegsgezeichneten Welt. Auch in „Persona 3 Reload Digital Deluxe Edition“ erwartet JRPG-Action. Hier balancieren Spieler das Doppelleben von High-School-Schülern, die nachts gegen übernatürliche Feinde kämpfen.

Ebenfalls Teil des Xbox-Sales ist das Action-Adventure „Devil May Cry 4 Special Edition“. Hier folgen Spieler Nero und Dante in ihrem Kampf gegen Dämonen. Das Action-RPG „Monster Hunter Rise“ lädt Spieler zur Jagd auf riesige Monster ein. Ebenfalls actionreich wird es mit „NieR Replicant ver.1.22474487139…“. Das Game erzählt die emotionale Geschichte eines jungen Mannes, der seine Schwester retten will. Schließlich ermöglicht „DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition“, die Abenteuer von Goku und den Z-Fightern in einem Action-RPG nachzuerleben.