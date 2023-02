Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

Das Star Wars-Universum ist im Laufe der Jahrzehnte um etliche Planeten und Rassen angewachsen. Für Star Wars Jedi: Survivor wird nun eine bereits bekannte Rasse wieder aus der Mottenkiste gepackt und als Feind von Cal etabliert.

In Star Wars Jedi: Survivor wird Protagonist Cal Kestis auf neue Freunde und Feinde treffen. Ein neuer Feind wird Rayvis sein, ein Gen’dai. Langjähirge Star Wars-Fans dürften diese Rasse bereits aus der 2003 Clone Wars Serie kennen.

Falls ihr mit dem kriegerischen Volk noch nicht vertraut seid, klären wir euch nun über sie auf. Der Heimatplanet der Gen’dai ist vor vielen hundert Jahren zerstört worden, weshalb sie jetzt als intergalaktische Nomaden durch sie Systeme ziehen. Meistens haben sie den Beruf eines Kopfgeldjägers angenommen. Die Gen’dai können mehrere tausend Jahre alt werden, was nicht zuletzt an den regenerativen Tentakeln liegt, aus denen ihr Körper besteht. Um ihre Körper in einer stabilen Form zu halten, tragen sie eine Rüstung.

Zusammen mit ihrem massigen Erscheinungsbild und ihren Kampfkünsten stellen die Gen’dai außerordentlich starke Gegner dar, die nicht vor einem Laserschwert zurückschrecken. (Freut euch also schonmal auf einen Bosskampf gegen Rayvis.)

Ein noch mysteriöser Fremder & der Gen’dai Rayvis Quelle: EA

Krieger erkennen einander

Wie die Entwickler im Interview mit IGN betonen, verfolgen die Gen’dai einen eigenen Moralkodex. Diesen zu ehren ist ein fester Bestandteil ihrer Kultur, was natürlich auch die Lebensansicht dieser Rasse beeinflusst.

Rayvis ist damit nicht nur ein stumpfer NPC, er ist das Resultat einer reichhaltigen – und nach Ansicht der Rasse – ehrbaren Kultur. Durch sein hohes Alter hat er schon zahlreiche Imperien aufsteigen und fallen sehen, was ihn zu einem erfahrenen Krieger macht. Dies ist ein verbindendes Element zwischen Cal Kestis und Rayvis. Beide sind mit dem Sturz einer lang herrschenden Ordnung vertraut und wurden durch dieses Schicksal geformt. Beide erkennen sich als gute Krieger und besitzen ein gewisses Maß an Respekt füreinander.

Bode Akuna & Cal Kestis Quelle: EA

Durch dieses und dem Interview mit Schauspieler Cameron Monaghan wird klar, dass Star Wars Jedi: Survivor sich intensiv mit der Psyche der Akteure auseinandersetzt. Wir können es kaum erwarten am 28. April selbst in dieses spektakuläre Abenteuer einzutauchen. Weitere Infos zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.