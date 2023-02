Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Es war bereits abzusehen, dass Hogwarts Legacy einen kometenhaften Release hinlegen wird. Wie gewaltig dieser aber nun wirklich ausfiel, teilte Publisher Warner Bros. Games in einer Pressemitteilung mit.

Nachdem bereits im August letzten Jahres die Collector’s Edition von Hogwarts Legacy ausverkauft war, ließ sich schon der gewaltige Hype um das magische Adventure absehen. Nun zeigt Warner Bros. Games anhand der ersten Verkaufszahlen, wie erfolgreich das Game wirklich ist. Bisher wurden sage und schreibe 12 Millionen Kopien verkauft. Damit handelt es sich um den bisher verkaufsstärksten Release des Publishers.

Im Kontext dieses gewaltigen Erfolges ist es nicht verwunderlich, dass Warner Bros. Games Franchise-Pläne zu Hogwarts Legacy hat. So könnte es in Zukunft weitere Teile, Spin-Offs und DLCs geben – auch wenn man laut Chef-Entwickler derzeit keine Erweiterungen zum Spiel geplant sind.

Immerhin gibt es schon jetzt einen Multiplayer-Mod namens HogWarp. Dieser stammt von dem Modderteam Skyrim Together und kostet zur Zeit 10 Euro im Monat. So könnt ihr mit bis zu acht SpielerInnen gemeinsam in das magische Adventure starten. Beachtet allerdings, dass es sich dabei nur um eine Early Access Version handelt.

Am 4. April erscheint Hogwarts Legacy für die PlayStation 4 und die Xbox One. Die letzte Release-Welle startet am 7. Juli mit der Veröffentlichung auf der Nintendo Switch.