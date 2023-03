Please enable JavaScript play-rounded-fill



Daedalic hat während der neusten Ausgabe der NACON Connect einen neuen Story-Trailer von Lord of the Rings: Gollum veröffentlicht. Dieser gibt einen Überblick zu den verschiedenen Locations und Figuren, auf die Gollum in seiner eigenen Geschichte stößt.

Das Schicksal Gollums ist eng mit dem einen Ring Saurons verwoben. Nicht nur hat er den Ring am längsten von allen besessen. Er setzt auch alles daran, um seinen gestohlenen Schatz aus den Klauen der „garstigen Hobbitse“ zurückzuholen. Mit Lord of the Rings: Gollum erzählt das Entwicklerstudio Daedalic diese Geschichte, die in Büchern und Filmen nur am Rande angedeutet worden ist.

Nachdem es nun lange Zeit ruhig um dieses Fantasy-Adventure gewesen ist, gab es während der Nacon Connect endlich neues Material zu sehen.

Der neue Trailer zu Lord of the Rings: Gollum zeigt unter anderem die düsteren Folterkammern von Mordor und die grüne Kulisse des Düsterwalds. Außerdem sehen wir endlich Gandalf, Thranduil und einige Orks. Einen kurzen Blick scheinen wir auch auf einen Ringgeist werfen zu können.

Gleichzeitig zeigt der Trailer, dass Gollum vor allem ein tragisches Schicksal widerfahren ist. Neben seiner Obsession mit dem Ring musste er viel Schmerz und Leid einstecken. Angst ist in vielen Situationen sein ständiger Begleiter. Doch hin und wieder, gerade bei den Elben des Düsterwaldes, widerfährt Gollum auch Gutes – was dazu führt, dass er wohl nicht recht damit umgehen kann.

Lord of the Rings: Gollum soll im Laufe diesen Jahres für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Weitere Beiträge zu dem Adventure findet ihr hier. Den knapp halbstündigen Livestream zur NACON Connect könnt ihr euch hier ansehen.