Am morgigen Abend findet die neuste Ausgabe von NACON Connect statt. Der Publisher möchte während des Streams Updates zu insgesamt 15 Spielen geben. Dazu gehören auch angekündigte Titel wie Lord of the Rings: Gollum.

NACON hat im Moment einige Eisen im Feuer. Dazu gehören unter anderem RoboCop: Rogue City, Gangs of Sherwood und natürlich Lord of the Rings: Gollum. Zu diesen und 13 weiteren Titeln soll es bereits morgen, am 9. März um 19 Uhr neue Infos geben. Während der NACON Connect zeigt der Publisher zu fast allen der für dieses Jahr geplanten Games neues Gameplay-Material.

Doch damit nicht genug. Nach der NACON Connect soll es auf den entsprechenden Steam-Seiten weitere Inhalte und erweitertes Gameplay-Material geben. Wenn ihr bei dem Event ebenfalls dabei sein möchtet, könnt ihr auf morgen Abend auf dem YouTube-Kanal des Publishers einfinden.

Die drei Gaming-Highlights von NACON

Wenn ihr mit den oben genannten Titeln von NACON nicht sonderlich vertraut seid, wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.

Bei Lord of the Rings: Gollum handelt es sich um ein Fantasy-Stealth-Adventure bei dem ihr den Bösewicht Gollum aus Herr der Ringe spielt. Auf der Suche nach dem Ring begibt sich der listige Protagonist des Games an vertraute Orte wie zum Beispiel die Minen von Moria. In der Übersicht findet ihr mehr dazu.

Schießwütiger wird es im Gegensatz dazu in RoboCop: Rogue City. In diesem Action-Titel schlüpft ihr in die Rolle des ikonischen RoboCop und versucht die Straßen von Detroit vor einer Verbrechenswelle zu beschützen. Diese hat bereits 21 Polizisten das Leben gekostet. Gleichzeitig deutet sich eine Verschwörung an, in der unser Protagonist irgendwie verwickelt ist.

Einen neuen Twist auf eine altbekannte Geschichte erwartet euch in Gangs of Sherwood. In diesem Fantasy-Adventure könnt ihr alleine oder mit insgesamt vier SpielerInnen in die Rollen von Robin Hood, Marian, Bruder Tuck und Little John schlüpfen. Gemeinsam kämpft ihr gegen die Armeen des Sheriffs von Nottingham an, während ihr die Rebellion weiter voran treibt.