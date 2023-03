Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der deutsche Publisher Daedalic hat am gestrigen Abend einen Publisher-Sale auf Steam gestartet. Sowohl neue als auch ältere Titel sind aktuell zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Wer nach einer Erweiterung für seine Steam-Bibliothek sucht, kann im Publisher-Sale von Daedalic vorbei schauen. Noch bis zum 16. März gibt es verschiedene Games zu einem stark reduzierten Preis. Dazu gehören zum Beispiel Games wie Children of Silentown (-25 %), Ikulinati, Iratus: Lord of the Dead und Unrailed!.

Mit dem Publisher-Sale macht Daedalic außerdem auf die drei Neuveröffentlichungen des eigenen Spielekatalogs aufmerksam. Dazu gehören der Sci-Fi Uboot-Simulator Barotrauma, das Point-and-Click-Adventure Life of Delta und der Management Simulator Potion Tycoon. Auch das Strategiespiel Rough Justice ’84, das euch zu einer Zeitreise in die 80er abholt, ist kürzlich erschienen.

Im Übrigen arbeitet Daedalic an Lord of the Rings: Gollum. In diesem Stealth-Adventure schlüpft ihr in die Rolle des hinterlistigen Antagonisten aus der Herr der Ringe. Dazu gibt’s mehr in der weiteren Meldung.