Das kommende Jahr hält für Dungeons & Dragons einiges (D&D) bereit. Dazu gehört zum Beispiel ein DLC zu Minecraft, mit dem SpielerInnen die Vergessenen Reiche erkunden können.

Minecraft wird bald noch eine Spur fantastischer – und zwar durch den D&D-DLC! Wie bei einem richtigen Pen & Paper-Abenteuer müsst ihr euch erstmal für eine Klasse entscheiden. Unter anderem werden der Barbar und der Magier zur Auswahl stehen. Ist die Wahl getroffen, brecht ihr zu einer Reise zu fünf ikonischen Orten in den vergessenen Reichen auf. So könnt ihr zum Beispiel Candlekeep und Icewind Dale erkundigen.

Dort lauern gefährliche Monster in Form von Betrachtern, Mimiks, Gedankenschindern und natürlich Drachen auf euch!

Doch dieser Pen & Paper-DLC hat noch eine Menge mehr zu bieten! Zum Beispiel könnt ihr die verschiedenen Werte eurer Figuren anpassen und mit einem 20-seitigen Würfel einen vollständig vertonten Dialog erleben. Wie es sich für ein richtiges D&D-Abenteuer gehört, müsst ihr euch den Abenteuern nicht allein stellen. Der DLC wird auch im Multiplayer spielbar sein.

Ein exaktes Release-Datum hat der Minecraft DLC noch nicht. Da er allerdings noch in diesem Frühjahr erscheinen soll, können wir wohl in den nächsten acht Wochen mit einer Veröffentlichung rechnen. Weitere News zu der Pixelwelt findet ihr in unserer Meldung zu Minecraft Legends. Was dieses Jahr sonst noch für D&D bereit hält, erfahrt ihr im offiziellen Stream.