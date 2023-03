Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am Wochenende wurde ein neues Making-of-Video zu Minecraft Legends enthüllt. In diesem sprechen die EntwicklerInnen von Blackbird Interactive und Mojang über die Gestaltung der Welt. Außerdem kommen sie auf die neuen Feinde des Adventures zu sprechen.

Das bisher veröffentlichte Bild- und Videomaterial von Minecraft Legends zeigt eine detailverliebte Welt, die fast einem Märchen gleicht. Laut den Entwicklerteams von Blackbird Interactive und Mojang ist genau dieser Eindruck gewollt. Um der in-Game-Welt ein lebendiges Gefühl zu verleihen, hat man sich von der Natur inspirieren lassen.

Wenn man zum Beispiel durch einen Park spaziert, sieht man Vögel plötzlich ins Gebüsch flattern oder hört den Wind, der durch die Baumkronen rauscht. Diese Details wollte man auch in dem kommenden Minecraft-Game umsetzen. Hinzu kommt, dass sämtliche Bäume und Berge von Hand gezeichnet und dann in Pixelkunst umgesetzt worden sind, was ebenfalls den Blick fürs Detail offenbart.

Farbkontraste spielen im Gameplay von Minecraft Legends ebenfalls eine entscheidende Rolle. Während die Obwelt zwar farbenfroh, aber in eher gedeckten Tönen gehalten ist, besitzen die Biome der feindlichen Piglings aggressive Farbtöne. So kommen zum Beispiel ein aggressiv wirkendes Rot und viele Goldverzierungen zum Einsatz. Auch verschiedene Grüntöne werden verwendet, um die stinkende Aura der Feinde einzufangen.

Auch wenn ihr die Piglings von ihren Basen vertrieben habt, sollen die grellroten Überreste der Biome weiterhin bestehen bleiben. Im Entwicklervideo werden sie mit Narben in der Landschaft verglichen. Dadurch wird die Schwere des Pigling-Überfalls deutlich.

Quelle: Xbox

Minecraft Legends erscheint am 18. April für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Das Game wird außerdem Xbox-Cloud Gaming unterstützen und Teil des Game Pass sein.