Während der Paradox Annoucement Show 2023 hatte man eine neue Erweiterung für Crusader Kings III angekündigt. Jetzt hat Tours & Tournaments ein Release-Datum. Dies feiert Paradox Interactive mit einem neuem Trailer.

Zückt den Veranstaltungskalender und freut euch auf all die Unternehmungen, die ihr ab dem 11. Mai in der kommenden Erweiterung von Crusader Kings III erleben könnt. Tours & Tournaments lässt euch große Tourniere veranstalten und an ihnen teilnehmen. Dadurch könnt ihr nicht nur eure militärischen Fähigkeiten sondern auch euren sozialen Status verbessern.

Neue Allianzen schmieden und die eigene Macht zur Schau stellen könnt ihr auch mit den großen Hochzeiten, die ihr im neuen Stil abhalten könnt.

Treibt es euch doch mal in die weite Ferne, könnt ihr von dem neuen Reisesystem Gebrauch machen, das Tours & Tournaments einführt. Legt eine Reiseroute zu der nächsten Aktivität fest und entscheidet, wie ihr dorthin reisen möchtet: großes Gefolge für maximale Sicherheit oder doch lieber leicht und schnell? Entscheidet klug, denn auf euren Reisen durch dunkle Wälder und felsige Berge könnt ihr alles verlieren.

Wenn ihr schon im Reisefieber seid, unternehmt doch eine Rundreise und stattet euren Vasallen einen Besuch ab. Ob ihr sie aus reiner Freundlichkeit aufsucht oder Steuern eintreiben möchtet, liegt allein bei euch.

Neue Auszeichnungen & Kleidung

Wer von Güte gepackt ist, kann mit mit den ritterlichen Auszeichnungen seine besten Ritter mit speziellen Titeln ehren. Mit dieser Neuerung von Tours & Tournaments schaltet ihr neue Boni für eure Ritter und Armeen frei.

Damit eure Streitkräfte in neuer Rüstungspracht erstrahlen für die neue Erweiterung von Crusader Kings III neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten ein. Diese sind nicht nur in das neue Auszeichnungs- sondern auch ins Turniersystem integriert. Dazu kommen ebenfalls neue Kleidungssets, die den Wandel der Mode in Westeuropa von der Zeit der Karolinger bis zum Ende des Mittelalters zeigen.

Noch mehr Erweiterungen zu Crusader Kings III findet ihr in unserer Übersicht und auf der offiziellen Website.