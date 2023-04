Die im Jahre 2011 gegründete Firma Antlion war bisher besonder für ihre ModMic Mikrofon-Reihe bekannt. Dies könnte sich nun aber durch die neu gegründete Marke Kimura ändern.

Der Kimura Lock ist ein nach seinem Erfinder benannter Jiu Jitsu Griff und benennt in diesem Fall das zum Patent angemeldete ohrumschließende Design dieser neuen In-Ear Headset Linie. Eine Besonderheit von Kimura ist, dass Antlion hierbei nicht auf geschlossene, klobige Headsets setzt, sondern ihr bekanntes und beliebtes Mikrofon (einzeln erhältlich) mit einem In-Ear Monitorkabel kreuzt (Kimura Solo & Duo). Als Testmuster kam ein Kimura Solo bei uns an, das wir in den folgenden Zeilen für euch auf den Prüfstand stellen.

Lieferumfang des Kimura Solo

Im Lieferumfang enthalten sind das linke und rechte Earphone, acht unterschiedliche Ohraufsätze aus Schaumstoff oder Silikon, Das Kimura Mikrofon Kabel, ein Shirtclip und ein Y-Adapter. Um alles sicher transportieren zu können, erhalten wir zusätzlich noch eine runde Aufbewahrungsbox mit Reißverschluss.

Der erste Eindruck zählt - und überzeugt

Die beiden aus Harz gegossenen Earphones wirken direkt auf den ersten Blick sehr wertig und robust.

Je nach Wahl, ist das Design in rot (Solo) oder blau (Duo) gehalten. Die IEM Kabel sind ebenfalls robust und trotzdem flexibel und mit Gummi ummantelt. Der Mikrofonarm ist wie bei Headsets gewohnt biegsam gehalten, um die Ausrichtung an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Alles in Allem überzeugt die Optik und Haptik auf Anhieb!

Genug der Theorie! Auf der folgenden Seite erfahrt ihr, wie sich das Kimura Solo im Praxistest schlägt....