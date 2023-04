Please enable JavaScript play-rounded-fill



Mit Disney Speedstorm geht bereits das zweite Disney-Game von Gameloft innerhalb eines halben Jahres in den Early Access. Allerdings fällt sorgt der Frühstart für Misstrauen. Die Monetarisierungsstrategie des Games wirkt nicht vertrauenswürdig.

Bevor wir ans Eingemachte gehen, lasst uns erstmal über das Konzept von Disney Speedstorm sprechen. Hierbei handelt es sich um ein klassisches Arcade Racing-Game, das ihr sowohl allein also auch im Multiplayer (lokal und online) via PC, PlayStation, Nintendo Switch und Xbox spielen könnt. Im Singelplayer soll es eine Saison Tour geben, die euch mit jeder Saison unter anderem neue Figuren, Rennwagen und Strecken liefern soll. Hier soll auch eine Form von Fortschritt erzielt werden, was die Möglichkeit vom Aufleveln der Fahrzeuge bereithalten könnte.

Wer mit anderen Spielern in spannende Rennen starten möchte, hat verschiedene Modi zur Auswahl. So könnt ihr ins lokale Freeplay gehen, private Rennen starten und an Ranglistenrennen teilnehmen. Außerdem gibt es den regulierten Multiplayer, in dem es nur aufs Können der Spieler ankommt. Alle Boni werden in diesem Modus zurückgesetzt.

Abseits der Rennstrecke bietet Disney Speedstorm einen in-Game-Shop, wo ihr gegen die in-Game-Währung (Token) verschiedene Items, Figuren und Fahrzeuge erwerben könnt. Mit den Tokens könnt ihr außerdem den Golden Pass käuflich erwerben. Dabei handelt es sich um den Premiumpass des Spiels, der zusätzliche Boni verspricht.

Diese Boni könnten nützlich sein, denn wie erste Rezensionen auf Steam zeigen, ist die Monetarisierung des Games recht aggressiv. Spieler verbringen eine sehr lange Zeit mit Grinden, um genügend XP zum Freischalten von Figuren zu erzeugen. Diese Wartezeit kann/soll natürlich mit der in-Game-Währung verkürzt werden. Außerdem gilt das gleiche Konzept wie für Dream Light Valley: Wer sich eine andere als der Standard Edition zulegt, erhält keine Rückerstattung. Die 50 Euro bzw. 70 Euro sind im Falle von Unzufriedenheiten einfach weg.

Quelle: Gameloft

Wollt ihr also einen Blick in Disney Speedstorm werfen, solltet ihr euch am besten das Standard Pack für knapp 30 Euro zulegen. Habt er großen Spaß am Spielen, wird es schließlich noch genügend Möglichkeiten geben, weiteres Geld in das Racing-Game zu versenken. Weitere Infos zum Early Access Launch findet ihr in der offiziellen Pressemitteilung. Mehr Disney-Spaß gibt es in unserer neusten Meldung zu Disney Dreamlight Valley.