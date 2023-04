Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit dem gestrigen Nachmittag ist ein neues Update in Disney Dreamlight Valley live. Mit Stolzes Rudel des Tals (Pride of the Valley) feiert der König der Löwen Einzug in den Lifesimulator. Im Zuge dessen erwarten euch ein neues Gebiet, neue Figuren und eine Menge neuer Aufgaben.

Im Traumschloss von Disney Dreamlight Valley öffnet sich eine neue Tür und macht den Weg frei zum Reich des Königs der Löwen! Hier trefft ihr auf die beiden Löwen Simba und Nala. Da sie allerdings voneinander getrennt sind, benötigen sie eure Hilfe, um wieder zueinander zu finden.

Mit dem neuen Update von Disney Dreamlight Valley erwarten euch auch neue Aufgaben. So müsst ihr zum einen mit Buzz Lightyear einer möglichen Invasion von Aliens auf die Spur gehen. Zum anderen gibt es Gerüchte darüber, dass Mutter Gothel und Ursula sich erst kürzlich miteinander getroffen haben… was die wohl aushecken? Weniger dramatisch wird es in der Küche mit Remy, der neue Gerichte kreiert, um sich bei allen zu bedanken, die während des Vergessens im Tal geblieben sind.

Neue Features im Sternenpfad

In diesem Jahr zelebriert die Filmwerkstatt Disney ihr hundertjähriges Bestehen. Natürlich zelebriert auch Disney Dreamlight Valley dieses große Jubiläum mit neuen Sternenpfad-Features. Dabei handelt es sich um eine Art Season Pass-Modell für das Game.

Mit dem jüngsten Update zelebrieren Disney und Gameloft die Disney Parks. Um die magische Essenz der Parks einzufangen, könnt ihr verschiedene Aufgaben erledigen, um besondere Belohnungen freizuschalten. Dazu gehören unter anderem neue Kleidung, Souvenirs und kultige Attraktionen.

Was in der ersten Jahreshälfte noch alles in Disney Dreamlight Valley passieren soll, erfahrt ihr in der folgenden Meldung. Weitere Infos und Updates findet ihr außerdem in unserer Übersicht und auf der offiziellen Website.