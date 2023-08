Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit dem furiosen Start im Jahr 2012, konnte sich Nanoleaf nicht nur auf dem Markt etablieren, sondern Kritiker und Käufer gleichermaßen mit seinen smarten und innovativen Ideen begeistern. Die ersten Produkte NanoLight (kurz darauf umbenannt in Nanoleaf One) und Nanoleaf Bloom wurden noch via Kickstarter finanziert. Nun sitzt das Unternehmen, das sich auf LED-Beleuchtung spezialisiert hat, fest im Sattel, wächst rasant und bringt kontinuierlich spannende Produkte für Dekofans und Gamer auf den Markt: Fast jährlich erscheint ein neues innovatives Lightpanel-Produkt.

Die seit 2020 erhältlichen Nanoleaf Shapes Hexagons bildeten der Start der neuen Reihe, in der verschieden geformte Shapes miteinander verbunden werden können. Bald wird es eine Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons Limited Edition geben, die bereits vorbestellt werden kann und noch spektakulärere Farbeffekte als die Vorgängermodelle liefert!

Leicht zu montierendes Rundum-sorglos-Paket mit nahezu unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Im Lieferumfang der Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons Limited Edition ist alles enthalten, was eure Räumlichkeiten zum Leuchten bringt. Das Nanoleaf Ultra Black Hexagon ist quasi ein Rundum-sorglos-Paket für jeden Einrichtungsfan, der seinem Wohnzimmer, Hobbykeller oder Gamingraum das gewisse Etwas verleihen möchte. Uns werden neun Panels, ein Netzteil mit Aufsätzen für europäische und englische Steckdosen, zehn Verbindungselemente sowie das Steuerelement und doppelseitige Klebestreifen zur Befestigung in einer gesicherten Kartonage geliefert. Qualitativ hochwertig wirkt das Paket inklusive Inhalt bereits auf den ersten Blick.

Der Zusammenbau gestaltet sich denkbar einfach, sodass auch diejenigen, die mit LED und anderen Lichtinstallationen bisher keine Berührungspunkte hatten, schnell den Dreh raus haben. Hat man einen geeigneten Platz an der Wand ausgewählt, werden alle Sechsecke in beliebiger Form aneinandergesteckt und mittels der Klebestreifen oder wahlweise mit Nägeln befestigt. Die Montage mittels Nägeln oder Schrauben beansprucht etwas mehr Zeit und Feingefühl als die Montage mit Klebestreifen, damit am Ende alles wie gewollt sitzt. Die Hexagons sind auch mit den Triangle-Shapes kombinierbar, sodass der kreative Gestaltungsraum zusätzlich erweitert wird.

Anordnungsbeispiele sowie Kombination mit den Triangle-Shapes - © Nanoleaf



Dadurch, dass jedes Panel seine eigene Montagehalterung besitzt, kann man eine beliebige Anordnung wählen, ohne Angst haben zu müssen, dass etwas zusammenbricht und herunterfällt. Durch die neuartigen Verbindungsmodule haben die Nanoleaf Shapes Hexagons einen besseren Halt als mit den bisherigen Einschubverbindungen der Vorgänger. Die Klebepads lassen sich außerdem entfernen - die Haftung ist jedoch vom Typ, dem Material und der Farbe eurer Wand abhängig. Das mitgelieferte Netzteil kann bis zu 21 Hexagons mit Strom versorgen, wodurch sich das eine oder andere Hexagons Expansion Pack durchaus lohnt 😉

In einer Standard-Packung sind neun Nanoleaf Ultra Black Hexagons enthalten. Genug, um ansprechende Muster zu legen. Wem das nicht reicht, der kann natürlich auch mehrere Packungen und Elemente miteinander verbinden. Eventuell erfordert dies aber ein zusätzliches Netzteil. Der praktische Netzteilrechner von Nanoleaf hilft dabei festzustellen, wie viele Platten man noch anbringen kann. Für die Anordnung empfiehlt es sich, die Hexagons zunächst auf dem Boden zur Probe auszulegen und somit verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Besonders mit mehr Platten lassen sich atemberaubende künstlerische Installationen aus Licht kreieren.

rückseitig gut zu erkennen: die einzelnen Verbindungsslots und die Haltemöglichkeit für Nägel