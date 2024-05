Habt ihr das Gefühl, dass euer PC eine Extra-Portion Kraft vertragen könnte? Dann haben wir genau das Richtige für euch! 😎

Wir verlosen 2 ultimative Kraftpakete von be quiet! – die Meister der Stille und der Leistung! 💥

🎮 Was könnt ihr gewinnen? 🎮

Zwei glückliche Gewinner haben die Chance, jeweils ein Straight Power 12 Netzteil mit 1.000W von be quiet! zu ergattern – das Kraftpaket, das deine Gaming-Performance auf ein neues Level katapultiert!

💥 Warum ihr es braucht: 💥

Mit einer unübertroffenen Leistung und einer extrem leisen Kühlung sorgt das Straight Power 12 mit seinen 1.000W dafür, dass eure Hardware auch bei den intensivsten Gaming-Sessions stabil und zuverlässig läuft. Es ist das Geheimnis hinter flüssigen Framerates, blitzschnellen Reaktionszeiten und einem Gaming-Erlebnis, das eure Erwartungen übertrifft.

🏆 Gewinnspiel-Details: 🏆

Was müsst ihr tun?

Um teilzunehmen, folgt uns auf einem unserer Social Media Kanälen (Facebook/Instagram/X), lasst uns einen Like und ein Abo da, markiert 2 eurer Freunde in den Kommentaren und teilt den Beitrag, begebt euch anschließend auf unsere Gewinnspielseite zurück, tragt euch ein und drückt die Daumen!

– Tragt euch mit allen nötigen Angaben in unsere Gewinnspielmaske ein.

– Folgt und liked uns auf Facebook/Instagram/X

– Spielvoraussetzung: Teilt unser Gewinnspiel an zwei eurer Freunde auf einem unserer Social Media Kanäle (ein Kanal reicht aus)

– Zwei Gewinner werden zufällig ausgewählt und via E-Mail benachrichtigt.

– Das Gewinnspiel endet am 26.05.2024.

Worauf wartet ihr noch? Macht mit und sichert euch die Power, die euer Gaming-Rig verdient – mit be quiet! Straight Power 12 Netzteilen!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.