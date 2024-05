Please enable JavaScript play-rounded-fill



In einer Ära, in der digitale Downloads und High-Definition-Spiele zur Norm geworden sind, ist die Speichererweiterung für Spielkonsolen wichtiger denn je. Genau hier setzt Seagate mit ihrer Game Drive an und möchte massig Speicher bei exzellenter Datenübertragung gewährleisten.

Die Seagate Game Drive for Playstation ist eine externe Festplatte, die speziell für die Nutzung mit Sony PlayStation Konsolen entwickelt wurde. Dieses Gerät verspricht, den Speicherbedarf passionierter Gamer zu decken, die oft mit dem internen Speicherplatz ihrer Konsolen zu kämpfen haben. In diesem Produkttest werden wir die Leistung, das Design, die Benutzerfreundlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis des portablen Datenträgers für PS5 und PS4 erörtern.

Design und Ästhetik der Seagate Game Drive

Die Seagate Game Drive for Playstation präsentiert sich in einem schlanken, weißen Gehäuse mit blauen Akzenten, die somit das PlayStation-Thema aufgreifen und ganz nebenbei für eine coole Gaming-Atmosphäre sorgen.

Neben der Festplatte sind im Lieferumfang noch ein USB 3.0-Kabel (45,72 cm) und die Bedienungsanleitung enthalten.

Die kompakte Größe und das leichte Gewicht des Laufwerks machen es leicht transportierbar. Dieser Aspekt ist besonders für Gamer vorteilhaft, die ihre Spielebibliothek auch zu Freunden oder auf Veranstaltungen mitnehmen möchten. Die integrierte blaue LED-Beleuchtung verleiht dem Gerät nicht nur eine attraktive Optik, sondern dient auch als Betriebsanzeige, was im Dunkeln besonders cool und praktisch ist.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Einer der größten Vorteile des Seagate Game Drives for Playstation ist seine Plug-and-Play-Funktionalität. Es sind keine zusätzlichen Treiber oder komplizierte Installationsschritte erforderlich; man verbindet das Laufwerk einfach über das mitgelieferte USB-Kabel mit der PS5 oder PS4 und kann fast sofort mit dem Speichern oder Spielen beginnen. Das Laufwerk wird automatisch von der Konsole erkannt, was den Setup-Prozess sehr benutzerfreundlich macht.

Technische Spezifikationen und Leistung der Seagate Game Drive

Der coole Datenträger ist in zwei Speicherkapazitäten erhältlich: 2 TB und 5 TB. Diese Speichergrößen bieten ausreichend Platz für Spieleinstallationen sowie für Spielstände und sind damit eine erhebliche Erweiterung zum internen Speicher der PS4 / PS5, der sich schnell füllen kann. So könnt ihr ohne Probleme Spiele wie Spider Man 2, die locker mal an die 100 GB und mehr belegen, problemlos auf der Platte ablegen.

Die Verwendung eines USB 3.0 Gen 1-Anschlusses ermöglicht somit eine extrem schnelle Datenübertragung. Dadurch werden Ladezeiten minimiert und die Spiele laufen flüssig.Benutzerhandbuch und Datenblatt können direkt bei Seagate angesehen und heruntergeladen werden.

Spieleleistung und Zugriffszeiten

Die Effizienz einer externen Festplatte misst sich nicht nur an ihrer Speicherkapazität, sondern auch daran, wie schnell sie auf Daten zugreifen und diese verarbeiten kann. Die Festplatte zeigt hier beeindruckende Ergebnisse: Wir haben Lesezugriffe von bis zu 44 MB/s und Schreibzugriffe von bis zu 41 MB/s gemessen! Es gibt keine merklichen Verzögerungen oder Performance-Einbußen beim Zocken von Games direkt vom externen Laufwerk. Bei Aufgaben, die eine intensive Datennutzung erfordern, wie bei Gamern eben das Laden von Spielen oder beispielsweise auch das Bearbeiten von Videos, können gute Zugriffszeiten die Wartezeit erheblich reduzieren.



Hier ein paar Beispiele:

- Übertragung von 500 MP3-Dateien (~ 2,5 GB) in weniger als einer Minute

- 100 GB Spieldateien werden in 40 Minuten übertragen

- Ein HD-Film (~ 4 GB) ist in zwei Minuten auf die Platte geladen, ein 4K-Film (~ 20 GB) benötigt knapp 8 Minuten

Fazit: Ein Muss für Spieler, die sich nicht von ihren Games trennen möchten