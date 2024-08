In Anbetracht des nahenden Release von Black Myth: Wukong hat Game Science heute Morgen den finalen Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt das schnelle, actionreiche Gameplay sowie die verschiedenen Wandlungen des Protagonisten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das lange Warten hat bald ein Ende. In knapp zwei Wochen soll Black Myth: Wukong endlich für PC und Konsolen erscheinen. Um den Hype auf den nahenden Release nochmal zu entfachen, hat das Entwicklerstudio Game Science heute den finalen Trailer veröffentlicht. Dieser fokussiert sich vor allem auf die actiongeladenen, schnellen Kämpfe, die wir in der Rolle des Sun Wukong austragen dürfen.

Die Gameplay-Szenen zeigen, dass wir in Black Myth: Wukong verschiedene Änderungen am Protagonisten vornehmen können. So scheinen wir beispielsweise den Kampfstab des Protagonisten mit einem Feuer-Buff ausstatten zu können. Darüber hinaus scheint der Affe selbst einige Verwandlungen durchführen zu können. So zeigt das Video den Protagonisten mit Tentakeln, der Statur eines Gorillas und einem Insektenkopf.

Damit orientieren sich die Entwickler nah an der originalen Geschichte, in welcher Sun Wukong sowohl seinen Stab als auch sich selbst verwandeln kann.

Das lange Warten endet endlich

Vor mittlerweile vier Jahren hat das chinesische Entwicklerstudio Game Science Black Myth: Wukong erstmals angekündigt. Alle paar Monate hatte sich das Studio mit Trailern und humorvollen Videos zu Wort gemeldet, um der Community Updates zum Entwicklungsstand zu geben.

Ein großer Meilenstein erfolgte schließlich im Dezember letzten Jahres, als das Studio endlich das Release-Datum bekannt gegeben hatte. Seitdem hatte es in regelmäßigeren Abständen Videos und Updates zu dem Action Adventure gegeben.

Black Myth: Wukong basiert auf dem chinesischen Roman „Die Reise in den Westen“. Die Geschichte erzählt von der Reise eines buddhistischen Mönchs und seinen Weggefährten (darunter Wukong), um die heiligen Schriften von Buddha zu erhalten. Obwohl der Roman mittlerweile mehrere hundert Jahre alt ist, hat er die Zeit überdauert und ist noch heute vor allem im asiatischen Raum weit bekannt. Weitere Ausführungen zum Hintergrund des Videospiels findet ihr hier.

Am 20. August erscheint Black Myth: Wukong für PC und PlayStation 5. In der folgenden Übersicht erhaltet ihr weitere Informationen zu dem Action Adventure.