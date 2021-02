Please enable JavaScript



Das beliebteste Mitglied der Reise nach Westen ist zurück gekehrt. – Offizielle Website Black Myth: Wukong

Dieser Schriftzug prangt auf der offiziellen chinesischen Website zu Black Myth: Wukong. Im August letzten Jahres bekamen wir einen 13 Minuten langen Gameplay Trailer zu Gesicht, dann verabschiedete sich Developer Game Science wieder. Jetzt präsentiert uns der chinesische Entwickler einen bildgewaltigen Trailer.

Der neuste Trailer zu Black Myth: Wukong zeigt mehr zu Wukongs Fähigkeiten und Verwandlungen. Von diesen beherrscht der freche Primat eine ganze Menge. In der Romanvorlage zeigt ihm ein daoistischer Gelehrter diese Fähigkeit.

Auch sein Kampfstab, den der stolze Affe nach Belieben verändern kann, kommt in diesem Trailer zum Einsatz. So bekommen wir einen Einblick auf die verschiedenen Feinde, die sich Sun Wukong in den Weg stellen.

Wukong: Ein Affe mit Geschichte

Schon im Roman „Die Reise nach Westen“ (西游记) lernen wir über den Affen zwei entscheidende Dinge: Er ist rotzfrech und prügelt sich gerne den Weg frei. Dies ändert sich auch nicht, als er auf den Mönch Xuanzang trifft. Gemeinsam mit ihm und drei anderen Weggefährten reist Xuanzang von China in den Westen. Denn Xuanzang hat den Auftrag heilige buddhistische Schriften nach China zu bringen.

Doch der Weg in den Westen ist nicht leicht. Viele Dämonen spüren die Heiligkeit des Mönchen. Ihn zu fressen bringt ihnen die Unsterblichkeit. Zum Glück ist Sun Wukong, der Kampf erprobte Affe vom Lingshan-Berg, zur Stelle und schlägt die Dämonen in die Flucht.

Im Großen und Ganzen ist dieser fantastische Abenteuerroman in einem Stil geschrieben, der die Zeit überdauert hat. Über die Jahrhunderte hinweg gab es stets Neuauflagen in Form von Filmen, Serien und Spielen. Nicht nur bei League of Legends findet die Figur des Sun Wukong Anklang. Auch Animes wie Dragonball oder InuYasha haben sich von der Geschichte inspirieren lassen.

Ein paar Hintergrundinformationen

Laut des ersten Trailers von Black Myth: Wukong scheint sich die Handlung dieses Spiels einige Jahre nach „Die Reise nach Westen“ zu ereignen. Betrachtet man den einst stolzen Affenkönig in der Nahaufnahme, scheint sich dies auch zu bewahrheiten. Tiefe Falten und das mittlerweile graue Fell verraten, dass auch am Affen der Zahn der Zeit nagt.

Leider ist noch nicht bekannt, wann das Spiel genau erscheinen soll. Zwar steht das Jahr 2023 im Raum, bestätigt wurde das allerdings noch nicht. Im FAQ-Bereich der offiziellen Website findet man lediglich den Hinweis, dass die Entwickler erst nach eigener Zufriedenheit das Spiel veröffentlichen werden. Schließlich wollen sie ein ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren.

Weiterhin erfahren wir, dass es eine Black Myth-Reihe geben wird. Denn im FAQ-Bereich heißt es, dass man gewissenhaft nicht nur am aktuellen Teil sondern an der gesamten Serie arbeite.

Auf welchen Plattformen wir die Geschichte des beliebten Kampf-Affen miterleben können, steht auch noch nicht fest. Auf der Website gibt es lediglich den Hinweis, dass das Action-RPG sowohl für den PC als auch für beliebte Plattformen erscheinen soll.