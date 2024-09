In der vergangenen Woche hat Warner Bros. Pictures den ersten Trailer zum kommenden Minecraft Film veröffentlicht. Nach den durchwachsenen Reaktionen der Community hat sich ein Fan die Mühe gemacht und den Trailer im Blöckchen-Stil des Spiels selbst animiert.

In den vier Tagen seit seiner Veröffentlichung hat es einen großen Ansturm auf den Trailer zum Minecraft Film gegeben. Stolze 32 Millionen Mal ist der knapp anderthalb minütige Clip mittlerweile aufgerufen worden. Doch die Like/Dislike-Quote und die knapp 160.000 Kommentare zeigen, dass die Community nicht gerade begeistert über das bisher gezeigte Material ist. Auf rund 620.000 Likes kommen 1,4 Millionen Dislikes und auch die Kommentare drücken sich größtenteils negativ über Trailer aus.

„Wer auch immer der Liveaction-Version grünes Licht gegeben hat, muss FEINSTEN Redstone Staub geschnieft haben“, kommentiert beispielsweise ein User.

Kino-Poster mit dem US-Release-Datum // Quelle: Mojang

Ein anderer Kommentar zieht wie wir in unserem letzten Beitrag zum Minecraft Film eine Parallele zur Verfilmung von Sonic the Hedgehog und stichelt:“ Wir haben Paramount so lange gemobbt, bis sie Sonic neu designt haben. Schaffen wir es Warner Bros so lange zu mobben, bis sie den ganzen Film neu designen?“

Ob Warner Bros. Pictures wirklich soweit geht, scheint eher fraglich. Doch was das Studio nicht in die Hand nimmt, scheint nun ein YouTuber und Designer selbst in die Hand genommen zu haben.

Alumio animiert den Trailer neu

Seit dem Trailer-Release rebelliert die Minecraft-Community gegen den CGI- bzw. Liveaction-Ansatz der Filmadaption. Stattdessen fordert sie eine Animation ganz im Stil der in-Game-Blöckchen-Grafik.

Dieser Kritik hat sich der Animator Alumio angenommen. Seit mittlerweile 5 Jahren lädt der Creator die eigenen Minecraft-Animationen auf seinem Kanal hoch. Stolze 108.000 Abonnenten hat er seitdem hinter sich versammeln können. Ein guter Teil dürfte nun auch seit der Veröffentlichung seines neusten Videos hinzugekommen sein.

Denn Alumio hat gestern eine animierte Version des Minecraft-Trailers auf verschiedene Plattformen hochgeladen. Auf YouTube ist das Video mittlerweile über zwei Millionen Mal aufgerufen worden und konnte knapp 250.000 Likes verzeichnen. Lediglich 444 Personen schien das Video nicht zugefallen.

Auch die über 17.000 Kommentare drücken sich weitestgehend positiv über den Film aus. Viele merken an, dass so der Film aussehen sollte. Andere fügen hinzu, dass diese Animation nur in wenigen Tagen umgesetzt wurde. Deshalb besitzen sie die Hoffnung, das Warner Bros. Pictures eine entsprechende Animation ebenfalls schnell umsetzen könne.

Solle sich Warner Bros. Pictures geschlagen geben und auf die Minecraft-Community hören, dürfte es mit der Premiere am 2. April 2025 eng werden. Wir werden euch über die weiteren Entwicklungen zum Minecraft auf dem Laufenden halten. Weitere Infos zu dem beliebten Survival-Game findet ihr in der folgenden Übersicht.