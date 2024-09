Warner Bros. hat den ersten offiziellen Trailer zum Minecraft Film veröffentlicht. Dieser nimmt Fans des weltweit meistverkauften Videospiels auf ein neues Abenteuer mit. Regie führt Jared Hess, bekannt für Filme wie Nacho Libre, während Stars wie Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks und Jennifer Coolidge die Hauptrollen übernehmen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Handlung des Minecraft Films dreht sich um vier Protagonisten. Dabei handelt es sich um Garrett „The Garbage Man“ Garrison (Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks). Sie kämpfen mit alltäglichen Problemen, bis sie durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt von Minecraft gezogen werden. In dieser blockigen, fantastischen Welt müssen sie nicht nur einen Weg nach Hause finden. Sie müssen sich auch im Kampf gegen Piglins, Zombies und weiteren Bedrohungen zur Wehr setzen. Unterstützt werden sie von einem erfahrenen Crafter, Steve (Jack Black). Er begleitet sie auf der abenteuerlichen Reise.

Der Trailer des Minecraft Films zeigt eine Mischung aus Live-Action und CGI, bei der die Oberwelt von Minecraft zu neuem Leben erweckt wird.

Fanreaktionen: Gemischte Gefühle über den Minecraft Film

Die Reaktionen der Fans auf den ersten Trailer zum Minecraft Film sind gemischt und haben in den sozialen Medien eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Besonders die CGI-Umsetzung und die Kombination von realen Schauspielern in der blockigen Welt stoßen auf Kritik. So hätten sich viele Fans einen Animationsfilm wie beim Super Mario Bros. Film gewünscht. Bleibt zu hoffen, dass die kommende Netflix-Serie eher zu den Wünschen der Community passt.

Einige Fans bemängeln, dass die visuellen Effekte „zu künstlich“ wirken und die Figuren nicht richtig in die Minecraft-Ästhetik passen. „Ich habe zehn Jahre auf dieses Desaster gewartet?“ lautet ein Kommentar auf Reddit. Andere vergleichen den Film mit dem anfänglichen Design-Fehler des Sonic the Hedgehog-Films, der nach massiver Fan-Kritik überarbeitet wurde.

Screenshot aus dem Trailer

Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Minecraft Film es schafft, besonders die jüngeren Zuschauer zu begeistern. Schließlich scheint er vor allem auf ein jüngeres Publikum abzuzielen. So setzt die Filmadaption stark auf Humor und die Chemie zwischen den Darstellern. Dies gilt insbesondere für Jack Black, der als Steve sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen wird. Auch das kommt nicht unbedingt gut bei der Community an.

Screenshot aus dem Trailer

Ob der Minecraft Film am Ende doch die Massen begeistern kann oder ähnlich negative Rezensionen einfährt wie der Borderlands Film, wird wohl die Zukunft erscheinen. Die weltweite Veröffentlichung ist für den 2. April 2025 vorgesehen. Zwei Tage später (4. April) erscheint der Film in Nordamerika in den Kinos und auf IMAX. Weitere Einblicke findet ihr auch im Blogeintrag von Xbox.