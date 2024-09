Ubisofts neues Action-Adventure Star Wars Outlaws begeistert seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Fans, doch nicht alles läuft reibungslos. Vor allem die frühen Schleichpassagen des Spiels, die in der Region Miroganga stattfinden, sorgen bei vielen Spielern für Frustration. Heldin Kay Vess muss sich durch streng bewachte Bereiche schleichen, ohne dabei Alarm auszulösen. Was nach einer spannenden Aufgabe klingt, erweist sich für viele Spieler als nervenaufreibende Herausforderung. Besonders ärgerlich ist, dass bei Entdeckung der letzte Speicherpunkt oft weit zurückliegt – mehrere Fehlversuche führen so schnell zu Frustmomenten.

Das Entwicklerstudio Massive Entertainment hat die Probleme bemerkt und arbeitet bereits an einer Lösung. Kreativdirektor Julian Gerighty erklärte, dass das Team die Spielerdaten analysiert habe und erkannte, dass die Schleichpassagen möglicherweise zu schwer ausgefallen sind. Das Ziel war zwar, die Spannung zu steigern, doch der Spaß am Spiel sollte nicht unter unfairen Rückschlägen leiden. Massive will sicherstellen, dass Spieler das Abenteuer in der Star-Wars-Welt genießen können, ohne übermäßig oft scheitern zu müssen.

Ein Patch auf dem Weg: Wie soll das Problem behoben werden?

Um die schwierigen Passagen angenehmer zu gestalten, arbeitet Massive Entertainment aktuell an einem Patch, der die Balance im Spiel verbessern soll. Das Team plant, die Schwierigkeit der Schleichmissionen zu reduzieren, ohne die Spannung zu mindern. Dabei könnte es auch zu Änderungen bei den Speicherpunkten kommen, sodass Spieler weniger weit zurückgeworfen werden, wenn sie entdeckt werden. Fans dürfen gespannt sein, welche konkreten Anpassungen der Patch mit sich bringt.

Neben den Anpassungen betont Massive Entertainment, dass das Abenteuer und die Herausforderung im Spiel weiterhin im Vordergrund stehen sollen. In Star Wars Outlaws können Spieler zwischen vier Schwierigkeitsgraden wählen, wobei der leichteste den Fokus auf die Story legt. Die höheren Stufen bieten für erfahrene Spieler eine zunehmend fordernde Erfahrung. Der Patch, der voraussichtlich um den 17. September erscheint, soll den Frust minimieren und das Abenteuer in der weit entfernten Galaxie noch aufregender gestalten.